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В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии — детали

15 февраля 2024 18:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии — детали
Чешские военнослужащие. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Чешский военнослужащий-доброволец погиб во время боевых действий в Авдеевке Донецкой области. Информация о его смерти появилась в социальной сети X, а затем была официально подтверждена Министерством обороны Чехии.

Об этом сообщает Radio Prague International в четверг, 15 февраля. 

В Украине погиб чешский доброволец

Доброволец стал жертвой минометного обстрела во время боев за Авдеевку, после чего его больше не видели. На данный момент это место находится под временным контролем российских военных.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года на украинской стороне в боях погибли уже четыре гражданина Чехии.

Напомним, недавно стало известно, что спустя девять дней после мобилизации умер житель Тернополя Николай Ирзайкин. Он был призван на службу 1 февраля 2024 года, работая на предприятии "Шредер".

Ранее в дорожно-транспортном происшествии погиб военнослужащий Юрий Галкин. Он пробыл в плену РФ два года и домой вернулся 31 января.

смерть
Чехия
военные
война в Украине
добровольцы

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