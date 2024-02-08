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У Білому домі заявили про брак боєприпасів у ЗСУ

8 лютого 2024 04:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Забезпечення ЗСУ - у Білому домі заявили про брак боєприпасів у ЗСУ
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові "ретельно розподіляють свої боєприпаси", адже вони вичерпуються. Тим часом, російські окупанти намагаються скористатися моментом, аби більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Про це повідомив Укрінформ у середу, 7 лютого.

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"Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються. Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які — і про це їм відомо — зараз не поповнюються", — сказав Кірбі.

За його словами, українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати, а які ні. Причина такої негативної ситуації у відсутності нових траншів військової допомоги.

Крім того, Кірбі заявив, що росіяни хочуть використовувати Авдіївку в логістичних цілях, щоби проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

Він відверто зазначив, що відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни.

Нагадаємо, представники обох партій Сенату США опублікували спільно із законопроєктом щодо додаткового фінансування положення, як саме будуть розподілятися гроші для України. Такий документ сенатори повинні ухвалити в середу, 7 лютого.

Як відомо, Байден під час благодійного сніданку висловив підтримку Україні. Президент США заявив, що допомога для нашої держави є шляхом до миру, безпеки й гідності.

зброя
ЗСУ
військова допомога
Білий дім

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