Обеспечение ВСУ – в Белом доме заявили о нехватке боеприпасов в ВСУ

Спикер министерства обороны США Джон Кирби. Фото: reuters

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские военные "тщательно распределяют свои боеприпасы", ведь они иссякают. Между тем, российские оккупанты пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.

Об этом сообщил Укринформ в четверг, 8 февраля.

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"Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают. Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые — и об этом им известно — сейчас не пополняются", — сказал Кирби.

По его словам, украинские командиры на отдельных участках должны определять, какие системы большей дальности использовать, а какие нет. Причина столь негативной ситуации в отсутствии новых траншей военной помощи.

Кроме того, Кирби заявил, что россияне хотят использовать Авдеевку в логистических целях, чтобы проводить операции по всему региону Донбасса.

Он откровенно отметил, что отсутствие помощи со стороны США усугубляет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны.

Напомним, представители обеих партий Сената США опубликовали совместно с законопроектом о дополнительном финансировании положения, как именно будут распределяться деньги для Украины. Такой документ сенаторы должны принять в среду, 7 февраля.

Как известно, Байден во время благотворительного завтрака выразил поддержку Украине. Президент США заявил, что помощь для нашего государства является путем мира, безопасности и достоинства.