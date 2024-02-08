Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Белом доме заявили о нехватке боеприпасов в ВСУ arrow

В Белом доме заявили о нехватке боеприпасов в ВСУ

8 февраля 2024 04:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Обеспечение ВСУ – в Белом доме заявили о нехватке боеприпасов в ВСУ
Спикер министерства обороны США Джон Кирби. Фото: reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские военные "тщательно распределяют свои боеприпасы", ведь они иссякают. Между тем, российские оккупанты пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.

Об этом сообщил Укринформ в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Что говорят в Белом доме об обеспечении ВСУ

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают. Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые — и об этом им известно — сейчас не пополняются", — сказал Кирби.

По его словам, украинские командиры на отдельных участках должны определять, какие системы большей дальности использовать, а какие нет. Причина столь негативной ситуации в отсутствии новых траншей военной помощи.

Кроме того, Кирби заявил, что россияне хотят использовать Авдеевку в логистических целях, чтобы проводить операции по всему региону Донбасса.

Он откровенно отметил, что отсутствие помощи со стороны США усугубляет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны.

Напомним, представители обеих партий Сената США опубликовали совместно с законопроектом о дополнительном финансировании положения, как именно будут распределяться деньги для Украины. Такой документ сенаторы должны принять в среду, 7 февраля.

Как известно, Байден во время благотворительного завтрака выразил поддержку Украине. Президент США заявил, что помощь для нашего государства является путем мира, безопасности и достоинства.

оружие
ВСУ
военная помощь
Белый дом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме