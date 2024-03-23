У Бєлгороді пролунала серія вибухів — які наслідки та що відомо
У російському Бєлгороді вранці в суботу, 23 березня, лунали вибухи. Відомо про влучання в декілька об'єктів міста, зокрема в бізнес-центр.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Обстріл Бєлгорода 23 березня
За даними місцевих Telegram-каналів, "приліт" стався в бізнес-центр "Монблан" на вулиці Князя Трубецкого, її частково перекрили.
Також пошкоджені сусідні будинки та припарковані поруч автомобілі.
Водночас мешканці повідомляли про влучання на вулицю Преображенську та Чумисова. Там проломило дах в одній з багатоповерхівок та горів приватний будинок.
Крім того, "прилетіло" біля житлового будинку на Шаландіна, є загиблий.
Реакція місцевої влади
За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, вранці безпілотники атакували Старооскольський округ та Чернянський район. У другому загинув один росіянин та двоє поранених.
У Бєлгороді пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, є постраждалі. На місцях працюють будівельні та аварійні бригади.
Нагадаємо, 20 березня мешканці Бєлгорода чули вибухи. В місті є руйнування та поранений.
Також ми писали, що легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області. Йдеться про системи спостереження й засобів зв'язку та військову техніку.
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