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У Бєлгороді пролунала серія вибухів — які наслідки та що відомо

23 березня 2024 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бєлгороді пролунала серія вибухів — які наслідки та що відомо
Пожежа в будинку. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському Бєлгороді вранці в суботу, 23 березня, лунали вибухи. Відомо про влучання в декілька об'єктів міста, зокрема в бізнес-центр. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Обстріл Бєлгорода 23 березня

За даними місцевих Telegram-каналів, "приліт" стався в бізнес-центр "Монблан" на вулиці Князя Трубецкого, її частково перекрили.

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Пошкоджений бізнес-центр. Фото: росЗМІ

Також пошкоджені сусідні будинки та припарковані поруч автомобілі.

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Пошкоджений будинок. Фото: росЗМІ
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Пошкоджений будинок. Фото: росЗМІ

Водночас мешканці повідомляли про влучання на вулицю Преображенську та Чумисова. Там проломило дах в одній з багатоповерхівок та горів приватний будинок.

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Пожежа в будинку. Фото: росЗМІ
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Пожежа в будинку. Фото: росЗМІ

Крім того, "прилетіло" біля житлового будинку на Шаландіна, є загиблий.

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Наслідки обстрілу. Фото: росЗМІ

Реакція місцевої влади

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, вранці безпілотники атакували Старооскольський округ та Чернянський район. У другому загинув один росіянин та двоє поранених.

У Бєлгороді пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, є постраждалі. На місцях працюють будівельні та аварійні бригади.

Нагадаємо, 20 березня мешканці Бєлгорода чули вибухи. В місті є руйнування та поранений.

Також ми писали, що легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області. Йдеться про системи спостереження й засобів зв'язку та військову техніку.

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Бєлгородська область
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Бєлгород
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