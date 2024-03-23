В Белгороде прозвучала серия взрывов — какие последствия и что известно

Пожар дома. Фото: росСМИ

В российском Белгороде утром в субботу, 23 марта, раздавались взрывы. Известно о попадании в несколько объектов города, в частности, в бизнес-центр.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Обстрел Белгорода 23 марта

По данным местных Telegram-каналов, "прилет" произошел в бизнес-центр "Монблан" по улице Князя Трубецкого, ее частично перекрыли.

Поврежденный бизнес-центр. Фото: росСМИ

Также повреждены соседние дома и припаркованные рядом автомобили.

Поврежденный дом. Фото: росСМИ

Поврежденный дом. Фото: росСМИ

В то же время, жители сообщали о попадании на улицу Преображенскую и Чумысова. Там проломило крышу в одной из многоэтажек и горел частный дом.

Пожар в доме. Фото: росСМИ

Пожар в доме. Фото: росСМИ

Кроме того, "прилетело" возле жилого дома на Шаландина, есть погибший.

Последствия обстрелов. Фото: росСМИ

Реакция местных властей

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, утром беспилотники атаковали Старооскольский округ и Чернянский район. Во втором погиб один россиянин и двое были ранены.

В Белгороде повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие. На местах работают строительные и аварийные бригады.

Напомним, 20 марта жители Белгорода слышали взрывы. В городе есть разрушение и раненый.

Также мы писали, что легион "Свобода России" уничтожил приоритетные цели в Белгородской области. Речь идет о системах наблюдения и средств связи и военной технике.