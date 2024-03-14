Удар по Бєлгороду та Курську: останні новини

Наслідки атаки дронов на Белгород. Фото: Reuters

Що наразі відбувається у Бєлгородській та Курській областях, куди прийшла справжня війна, в бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

Що відбувається у російському прикордонні наразі?

— На третій день нашого визвольного походу на територію Росії йдуть тяжкі бої. Можна сказати, що російська армія отямилась після пропущеного неочікуваного удару в перші дні, перекинула додаткові резерви та продовжує насичувати оборону Курської та Білгородської областей. Тривають серйозні бої. Ситуація наближається до свого піку.

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Нічого дивного в цьому немає, адже це Путін почав війну. Спершу вона прийшла у мирні українські містечка, а тепер — на територію Росії. Путін і населення РФ пожинають плоди його політики. Це війна, і якщо Путіна не зупинити, це криваве колесо буде котитися далі.

Як саме російська армія чинить супротив вам?

— Вони залучають все, що у них є. Насамперед це міномети, артилерія. Хіба що з кораблів не стріляють. Можливо, все ще попереду. Адже це лише перший день виборів, а вони триватимуть три дні.

В епіцентрі боєзіткнення наразі село Тьоткіно, але бої точаться не лише там, а й у решті навколишніх населених пунктів, лісопосадках тощо. Але театр військових дій справді навколо Тьоткіно.

Щодо Бєлгорода, то вчора російські добровольці усіх трьох груп зробили спільну заяву про завдання ударів по військових об'єктах на території Бєлгорода і Курська. Протягом дня дійсно дуже спекотно для голосування у Бєлгороді. Ще поки не всі сюрпризи залучені, тому цивільним краще покинути і Курськ, і Бєлгород. Адже боєзіткнення відбуваються не лише на землі, а й у повітрі.

Що у місті Грайворон?

— Там теж бої широким фронтом. Тобто не лише у самому місті, а й у найближчих навколишніх селах.

Де перебуває бєлгородський губернатор? Бо з'являлася інформація, що він втік.

— Ми тут поміж собою жартуємо, якщо губернатору Бєлгородщини відірвати голову, він все одно ще пів години буде знімати тік-ток, що в області все під контролем та все спокійно. Складно сказати, де він наразі, але якщо вони першими втечуть із міста, в цьому не буде нічого дивного. Путінській владі завжди було начхати на здоров'я та безпеку свого населення, теж саме вони роблять і зараз.

Курський губернатор поки що мав менше можливостей проявити себе з "найкращого боку". Але поки що він діє в такому ж ключі — записує тіктоки, що все спокійно. У нього ще будуть можливості проявити себе в той чи інший бік.

Ваші колеги по зброї анонсують похід на Москву. Чи справді це реально?

— Загалом і легіон "Свобода Росії", й інші добровольчі підрозділи створені для знищення путінського режиму. Звісно, ми не можемо знищити його, перебуваючи в Тьоткіно. Тому рано чи пізно будуть серйозні військові операції в глибині країни. Але все ж таки це питання не сьогоднішнього дня.

До цього ми ще маємо дорости та наростити сили. Ну і політична ситуація в Росії повинна скластися так, що цей удар стане можливим та ефективним. Ми теж готуємося до нього.