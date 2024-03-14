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Гражданским стоит покинуть Курск и Белгород, — русский доброволец

14 марта 2024 18:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Удар по Белгороду и Курску: последние новости
Последствия атаки дронов на Белгород. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Что происходит в Белгородской и Курской областях, куда пришла настоящая война, в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Что происходит в российском пограничье сейчас?

– На третий день нашего освободительного похода на территорию России идут тяжелые бои. Можно сказать, что российская армия пришла в себя после пропущенного неожиданного удара в первые дни, подтянула дополнительные резервы и продолжает насыщать оборону Курской и Белгородской областей. Идут серьезные бои. Ситуация близится к своему пику.

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Ничего удивительного в этом нет, ведь Путин начал войну. Сначала она пришла в мирные украинские города, а теперь на территорию России. Путин и население РФ пожинают плоды его политики. Это война, и если Путина не остановить, это кровавое колесо будет катиться дальше.

Как именно российская армия воюет против вас?

– Они задействуют все, что у них есть. В первую очередь это минометы, артиллерия. Разве что с кораблей не стреляют. Может быть, все еще впереди. Это ведь только первый день выборов, а они продолжаются три дня.

В эпицентре боестолкновения сейчас село Теткино, но бои идут не только там, но и в остальных окрестных населенных пунктах, лесопосадках и т.д. 

Что касается Белгорода, то вчера российские добровольцы всех трех групп выпустили совместное заявление о нанесении ударов по военным объектам на территории Белгорода и Курска. В течение дня действительно очень жарко для голосования в Белгороде. Пока не все сюрпризы задействованы, поэтому гражданским лучше покинуть и Курск, и Белгород. Ведь бои идут не только на земле, но и в воздухе.

Что в городе Грайворон?

– Там тоже идут бои широким фронтом. То есть не только в самом городе, но и в ближайших окрестных селах.

Где находится белгородский губернатор, появлялась информация, что он сбежал.

— Мы тутмежду собой шутим, если губернатору Белгородщины оторвать голову, он все равно еще полчаса будет снимать тик-ток, что в области все под контролем и спокойно. Сложно сказать, где он сейчас, но если они первыми убегут, в этом не будет ничего удивительного. Путинским властям всегда было плевать на здоровье и безопасность своего населения, тоже самое они делают и сейчас.

Курский губернатор пока имел меньше возможностей проявить себя с "лучшей стороны". Но пока он действует в таком же ключе — записывает тик-токи, что все спокойно. У него еще будут возможности проявить себя в ту или иную сторону.

Ваши коллеги по оружию анонсируют поход на Москву. Действительно ли это реально?

— В общем, и легион "Свобода России", и другие добровольческие подразделения созданы для уничтожения путинского режима. Конечно, мы не можем уничтожить его, находясь в Теткино. Потому рано или поздно будут серьезные военные операции в глубине страны. Но все же это вопрос не сегодняшнего дня.

До этого у нас еще есть дорости и нарастить силы. Да и политическая ситуация в России должна сложиться таким образом, что этот удар станет возможным и эффективным. Мы тоже готовимся к нему.

владимир путин
Белгородская область
война в Украине
війна
Бєлгород
Россия

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