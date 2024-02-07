Ракетный удар по Киеву 7 февраля, которое использовали оружие, причины и последствия

Последствия атаки в Киев 7 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупационные войска утром 7 февраля 2024 г. совершили очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Насколько эта атака была массированной, в чем особенность этого ракетного удара — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Утренняя атака – объем и жертвы

7 февраля 2024 года вошло в историю российско-украинской войны как день очередного массированного ракетного обстрела территории Украины. Впрочем, сразу стоит отметить, что массированность этой атаки и, скажем, предыдущей серьезно отличается от предыдущего периода – зимы-2022/23. И это первый итог вторника, который означает, что Россия таки теряет запасы/не успевает производить новые экземпляры.

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Всего во время атаки россияне использовали 64 единицы оружия. Причем 20 из них — это дроны Shahed-136/131, которые традиционно украинская противовоздушная оборона сбивает довольно неплохо. Вот и в этот раз командование Воздушных сил сообщило о 15 уничтоженных беспилотниках.

Таким образом, есть 44 ракеты. Из них главное российское оружие — крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 — было использовано в количестве 29 единиц. По сравнению с новогодними обстрелами и прошлогодними атаками это значительно, в несколько раз, меньше. К тому же процент уничтоженных ракет еще выше, чем у дронов — 26 из 29.

Конечно, оккупанты использовали и другие ракеты, как крылатые и баллистические. Крылатые — это 4 ракеты Х-22, главная проблема которых в том, что они уже давно не производятся. Поэтому это безвозвратные потери агрессора, именно поэтому он и использует их очень редко.

Еще три были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования — все три системы ПВО успешно уничтожили. А вот не сбили украинские воины те ракеты, которые традиционно неуловимы или почти неуловимы для ВСУ — это баллистические "Искандер-М" и зенитные ракеты С-300, которыми из Белгородской области бьют по Харькову и Харьковщине.

Так что в целом можно сказать, что Силы обороны успешно отбили эту атаку. К сожалению, не обошлось без погибших — на момент написания материала таких было четверо, но, учитывая количество использованного оружия, россияне могли рассчитывать на значительно большее количество жертв. Но украинская ПВО уже давно работает на максимуме, поэтому уровень потерь уже не первый месяц, как говорят специалисты, очень низкий.

Военно-политический смысл атаки – а он есть?

В атаке 7 февраля следует отметить несколько как стратегических, так и тактических моментов. Начнём с первых. Прошлогодние ракетные атаки имели четкий акцент — россияне сначала били по объектам нефтегазовой промышленности, затем, ближе к началу отопительного сезона, начали поражать объекты энергетической системы.

Как мы все помним, результаты этих атак были достаточно серьезными — пусть и не столь критическими, как прогнозировалось (скажем, городской голова Киева Виталий Кличко прошлой осенью предполагал, что всех киевлян придется эвакуировать на зиму, потому что в городе не будут работать элементарные коммунальные услуги, — отопление, электроэнергия и т.п.). Но смысл таких атак, по крайней мере, был понятен.

После того, как "самой сложной зимой в истории", которой пугали украинцев многочисленные эксперты и волонтеры, не произошло — однозначный смысл российских ракетных атак постепенно был утрачен. Энергосистема выстояла. Нефтегазовая промышленность работает. Объекты, имеющие отношение к Воздушным силам ВСУ (именно поэтому удары наносились по Миргороду и Староконстантинову, где базируются бригады тактической авиации и где, возможно, будут базироваться эскадрильи F-16), не понесли таких серьезных убытков.

И мы видим, что страна-агрессор вернулась к банальной и, в принципе, бессмысленной тактике — бить исключительно по Киеву. Естественно, есть Харьков, который из-за близости к границе является удобной целью для ракет С-300 (не сбиваемых украинским ПВО). Также россияне время от времени наносят удары по западной части Днепропетровской области, через которую проходят транспортно-логистические коридоры на Донбасс. Но смысла в ударах по Киеву, защищенному системой Patriot, давно нет.

Напротив, потенциальные серьезные последствия обстрелов Киева с большим количеством жертв могут снова вынести Украину и нынешнюю войну на первые полосы мировых СМИ. Выходит, что россияне таким образом играют против самих себя — хотя и без особого результата, потому что, как уже было сказано, столичные подразделения ПВО успешно держат удар.

Так был "Циркон" или нет

От общего перейдем к конкретным моментам. Во-первых, очень интересна информация использования россиянами гиперзвуковой ракеты 3M22 "Циркон". Официально использование этого оружия украинской стороной не признано, но в столице на месте падения обломков одной из сбитых целей были найдены детали, свидетельствующие о том, что это был именно "Циркон".

Во-первых, следует подчеркнуть, что "Циркон" является противокорабельной ракетой. То есть в условиях атаки на конкретные сухопутные объекты он не очень выгодное оружие. Или — возвращаемся к предыдущему разделу статьи — россияне просто бьют по Киеву, чтобы бить, чтобы испугать украинцев и нанести как можно большее количество разрушений. Как нацисты по Лондону в 1940-м. И, в принципе, с такой же эффективностью — как британцы тогда, так и украинцы сейчас, не сломались и не сломаются. Свидетельством чего является полное отсутствие в информационном пространстве призывов о том, что украинцам следовало бы надавить на власть, чтобы она шла на мирные переговоры с агрессором. В Кремле уже поняли, что никто из украинцев сдаваться не собирается.

Кроме того, "Циркон" — современная разработка, очень дорогая ракета. Настолько дорогая, что официально россияне даже не обнародовали стоимость этого проекта. И уже не обнародуют — учитывая, что ЗМ22, если это действительно была она, успешно уничтожила украинская ПВО.

Что не так с "Калибрами"

Еще один конкретный ракетный акцент, который хотелось бы сделать в контексте этой атаки, — это акцент на крылатые ракеты "Калибр". Они, как известно, располагаются на кораблях Черноморского флота и запускались из Новороссийска.

Во-первых, интересно то, что россияне вообще использовали "Калибры" — потому что в последнее время они почти не били по Украине именно этим видом крылатых ракет. Который, между прочим, дешевле Х-101, по некоторым данным, почти вдвое (6,5 миллиона долларов о 13 миллионах). В этот раз были запущены три "Калибра", 100% из которых успешно сбила украинская ПВО.

Кроме того, есть один технический нюанс. Стандартная пусковая установка "Калибров" — это четыре ракеты. (Или — в модифицированной версии — восемь.) А запущено было три. То есть система "Калибр" была использована на 25% вхолостую.

Интересно, что во время одного из январских ударов, 2-го числа, россияне точно так же запустили три, а не четыре "калибра". Что подводит к мнению, что россияне просто экономят эти ракеты, пытаются их растянуть на более длительный период. А это, в свою очередь, может означать только одно — военно-промышленный комплекс страны-агрессора не справляется с поставленной Кремлем задачей восстановить ракетные запасы для полноценных массированных ударов, типа осени-зимы 2022 года.