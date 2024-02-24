Вторая годовщина войны – о чем говорят флаги на Майдане

Флаги на площади Независимости. Фото: Новини.LIVE

Два года полномасштабной войны наталкивают на разные мысли и чувства. Боль, уныние, агрессия, иногда возвышение, вера и надежда — все это переживают украинцы 731 сутки. И в день годовщины вспоминают своих — военных, кто погиб в бою за Киевщину и Бахмут, в Изюме, Мариуполе, Донецкой области. Вспоминают гражданских, чью жизнь вражеские ракеты оборвали в Днепре, Львове, Умани, Одессе, Киеве...по всей стране.

Цена свободы — то, о чем следует помнить каждый день. И напоминанием обо всем страшном и болезненном, даже уже пережитом, являются символы. Один из них, на Майдане Независимости, — до сих пор без названия. В народе говорят — клумба с флажками. И создан этот народный мемориал тоже народом. Под февральским ветром колышатся сине-желтые флажки, обращая на себя внимание прохожих. Будто говорят людям — посмотри, как нас много, и мы все погибли, чтобы ты жил.

О символе борьбы народа на центральной площади страны — в материале Новини.LIVE.

Флажки на Майдане Независимости — история

Летом 2022 года на Майдане Независимости, на клумбе через дорогу от Главпочтамта, начали появляться флажки. Через год их посчитают — и цифра будет поражать. Но кто был первым? Помнят тот момент волонтеры, которые за этим местом ухаживают до сих пор и его берегут.

Майдан Независимости 20 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Флаги на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

Иностранец Райан Роуз разместил на Майдане самый первый флажок, в память о знакомой, погибшей на войне в Украине. А рядом с ним табличку на двух языках, английском и украинском, на котором написал, что ее убила агрессия Путина. А уже вскоре прошла первая акция по установке флажков в память о погибших "Азовцах". Инициативу подхватили вдовы, до сих пор собирающие данные о погибших защитниках.

В июле 2022 года на клумбе развевались под ветром 45 маленьких флагов. Тогда активисты отмечали — подвиг погибших достоин того, чтобы о них помнили. Прошло два года, борьба за свободу продолжается, а флажки на площади так же борются за кусочек земли, как сражались воины. Сейчас символов так много, что они давят друг на друга именами.

Флаги в память о погибших. Фото: Новини.LIVE

В последний раз их считали в апреле 2023 года, когда территорию убирали после растаявшего снега с приходом весны. Волонтеры говорят — сбились на 10 000. На квадратном метре земли помещено по меньшей мере 300 флагов.

Мемориал памяти на площади. Фото: Новини.LIVE

Флажки на Майдане Независимости — имена

Ассоциировать количество флагов с количеством погибших нельзя. Ведь кто-то устанавливает один флажок в память обо всех погибших собратьях, а есть истории, когда разные люди устанавливают несколько флажков в память об одном и том же военном.

Однако узнать имена возможно, их даже можно сосчитать. Более того, можно прочитать историю жизни и смерти. В контейнере у флажков размещена книга, куда люди черным по белому записывают истории тех, чьи имена перед этим написали тем самым черным по сине-желтому флагу.

Книга-реестр погибших. Фото: Новини.LIVE

Книга, в которую записывают имена погибших. Фото: Новини.LIVE

Это уже шестая книга, созданная украинцами. И поскольку природные условия и время портят бумагу и размывают имена, волонтеры вносят данные в электронный реестр. А новую книгу на Майдане формируют с заламинированных страниц. Это делают те, кто приносит в этот народный мемориал историю в память о своих. На ее страницах — о любви, о боли…

"Целовала все тело, держала за руку, гладила, а так хотелось сорвать с тебя все трубки и обнять…20 августа мы в больнице ждем. Выходит врач, заводит к себе — и слова: "Травмы несовместимы с жизнью". 07:00, остановка сердца. Любимого нет физически, меня — морально", — твоя любимая жена Таня Волосянская.

"200 — самое худшее, что можно услышать о близком человеке. Человека, которого любишь больше, чем кого-либо, без которого не представляешь жизнь. Я звонила на все возможные номера больниц Покровска, и ничего не узнала. Через несколько часов самое страшное голосовое сообщение:"Дани больше с нами нет". Во время боя с врагом он взял удар на себя, прикрыв около 20 собратьев. Все", — твой котик, Вика Лазаренко.

Истории погибших военных. Фото: Новини.LIVE

Можно сказать, что читать подобные эмоциональные истории невозможно, но это не так. Листая эту книгу, которую не готовило к печати ни одно издательство, ты проглатываешь страницы одна за другой, будто в ожидании истории с финалом "выжил". Но таких строчек нет — и ты плачешь.

Поплакать к этому месту приходят те, кто потерял. Иногда люди, захваченные суетой Киева, часто критикуемого за бурную жизнь во время войны, останавливаются. Останавливают взгляд на остановленных сердцах, всматриваются в глаза погибших, которые смотрят из фотографий, кладут цветы, погибающие на морозе за считанные минуты. Они помнят день, убивший еще тогда живых — 24.02.2022.

Фотографии погибших. Фото: Новини.LIVE

Чествование памяти погибших на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

Флажки на Майдане Независимости — память

Эти флажки на Майдане — мемориал без названия. Волонтеры считают, что никто не имеет права унести их отсюда в другое место. Этот символ на главной площади страны лечит тех, кто потерял на войне родных. Есть куда прийти, есть кому рассказать, есть возможность поделиться болью на всю страну. И случайный прохожий может не вчитываться в имена, но не уйдет от собственных ощущений и мыслей о цене свободы.









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Этот материал создан в память обо всех погибших украинцах, военных и гражданских. Новини.LIVE благодарит Вооруженные Силы Украины — за два года борьбы, всех волонтеров — за поддержку армии, а еще — желает каждому гражданину в Украине и за рубежом сохранить собственную жизнь в борьбе за жизнь страны.