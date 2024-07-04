Військова допомога від Чехії — скільки зброї отримала Україна за час війни

Чеський танк T-72M4CZ. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Прага від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала Києву військову допомогу на суму 6,75 мільярда чеських крон, що дорівнює приблизно 288,4 мільйона американських доларів. Йдеться про танки, гаубиці, боєприпаси тощо.

Про це Яна Чернохова розповіла в коментарі Radio Prague International, оприлюдненому в середу, 3 липня.

Читайте також:

Яку зброю та скільки надала Чехія Україні від початку повномасштабної війни

За словами Чернохової, уся зброя та спорядження, яку передавали Україні зі складів чеської армії, затверджувалася урядом таємно з міркувань безпеки.

Тепер Кабінет міністрів оприлюднив список допомоги, який містить:

62 танки,

131 бойову машину піхоти (БМП),

26 бронетранспортерів (БТР),

16 укомплектованих спеціальних засобів протиповітряної оборони (ППО),

47 автомобілів,

13 гаубиць,

12 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),

4,2 мільйона боєприпасів.

Однак оприлюднений перелік не має інформації про чеську ініціативу.

Чеська ініціатива — боєприпаси для України

Нагадаємо, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи від Праги. Водночас у Чехії уточнили, що надали Україні 50 тисяч боєприпасів, а до кінця цього року планують надати до 500 тисяч снарядів.

Додамо, Чернохова заявила, що Чехія отримує звернення від різних держав, які висловили бажання приєднатися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Крім того, посадовиця наголосила, що підтримує використання Україною поставлених військових засобів на власний розсуд.