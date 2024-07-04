Военная помощь от Чехии — сколько оружия получила Украина за время войны

Чешский танк T-72M4CZ. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, равную примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.

Об этом Яна Чернохова рассказала в комментарии Radio Prague International, обнародованном в среду, 3 июля.

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По словам Черноховой, все оружие и снаряжение, переданное Украине из составов чешской армии, утверждалось правительством тайно из соображений безопасности.

Теперь Кабинет министров обнародовал список помощи, содержащий:

62 танка,

131 боевую машину пехоты (БМП),

26 бронетранспортеров (БТР),

16 укомплектованных специальных средств противовоздушной обороны (ПВО),

47 автомобилей,

13 гаубиц,

12 реактивных систем залпового огня (РСЗО),

4,2 миллиона боеприпасов.

Однако обнародованный перечень не располагает информацией о чешской инициативе.

Чешская инициатива — боеприпасы для Украины

Напомним, Украина уже получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы от Праги. В то же время в Чехии уточнили, что предоставили Украине 50 тысяч боеприпасов, а до конца этого года планируют предоставить до 500 тысяч снарядов.

Добавим, Чернохова заявила, что Чехия получает обращение от разных государств, которые выразили желание присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Кроме того, чиновник подчеркнула, что поддерживает использование Украиной поставленных военных средств по собственному усмотрению.