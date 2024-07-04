Военная помощь от Чехии — сколько оружия получила Украина за время войны

Цифры впечатляют — Чехия рассекретила перечень оружия, которое предоставила Украине за время войны
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, равную примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.
Об этом Яна Чернохова рассказала в комментарии Radio Prague International, обнародованном в среду, 3 июля.
Какое оружие и сколько предоставила Чехия Украине с начала полномасштабной войны
По словам Черноховой, все оружие и снаряжение, переданное Украине из составов чешской армии, утверждалось правительством тайно из соображений безопасности.
Теперь Кабинет министров обнародовал список помощи, содержащий:
- 62 танка,
- 131 боевую машину пехоты (БМП),
- 26 бронетранспортеров (БТР),
- 16 укомплектованных специальных средств противовоздушной обороны (ПВО),
- 47 автомобилей,
- 13 гаубиц,
- 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО),
- 4,2 миллиона боеприпасов.
Однако обнародованный перечень не располагает информацией о чешской инициативе.
Чешская инициатива — боеприпасы для Украины
Напомним, Украина уже получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы от Праги. В то же время в Чехии уточнили, что предоставили Украине 50 тысяч боеприпасов, а до конца этого года планируют предоставить до 500 тысяч снарядов.
Добавим, Чернохова заявила, что Чехия получает обращение от разных государств, которые выразили желание присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Кроме того, чиновник подчеркнула, что поддерживает использование Украиной поставленных военных средств по собственному усмотрению.
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