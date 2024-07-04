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Цифры впечатляют — Чехия рассекретила перечень оружия, которое предоставила Украине за время войны

4 июля 2024 05:59
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Инна Буряк
редактор
Военная помощь от Чехии — сколько оружия получила Украина за время войны
Чешский танк T-72M4CZ. Иллюстративное фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, равную примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.

Об этом Яна Чернохова рассказала в комментарии Radio Prague International, обнародованном в среду, 3 июля.

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По словам Черноховой, все оружие и снаряжение, переданное Украине из составов чешской армии, утверждалось правительством тайно из соображений безопасности.

Теперь Кабинет министров обнародовал список помощи, содержащий:

  • 62 танка,
  • 131 боевую машину пехоты (БМП),
  • 26 бронетранспортеров (БТР),
  • 16 укомплектованных специальных средств противовоздушной обороны (ПВО),
  • 47 автомобилей,
  • 13 гаубиц,
  • 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО),
  • 4,2 миллиона боеприпасов.

Однако обнародованный перечень не располагает информацией о чешской инициативе.

Чешская инициатива — боеприпасы для Украины

Напомним, Украина уже получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы от Праги. В то же время в Чехии уточнили, что предоставили Украине 50 тысяч боеприпасов, а до конца этого года планируют предоставить до 500 тысяч снарядов.

Добавим, Чернохова заявила, что Чехия получает обращение от разных государств, которые выразили желание присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Кроме того, чиновник подчеркнула, что поддерживает использование Украиной поставленных военных средств по собственному усмотрению.

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