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Три фактори, які можуть зруйнувати російську військову економіку

13 лютого 2024 05:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Три фактори, які можуть зруйнувати російську військову економіку
Удар по нафтовому терміналу в Туапсе. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Зупинити повномасштабну війну, яку Росія веде в Україні, можна відключенням тамтешніх банків від системи SWIFT та визнання РФ країною-терористом. Інший фактор, який зіграє на руку Україні, ЗСУ вже використовують, розпочавши обстрілювати об’єкти нафтопереробної промисловості та логістичні шляхи експорту нафти та нафтопродуктів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, ключовим фактором, який може змінити кардинально ситуацію в Росії, є потенційне відключення банків країни-агресора від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Крім того, Росію варто визнати країною-терористом. Із усіма відповідними санкціями від світового співтовариства", — підкреслив експерт.

Україна вже діє на нафтовому напрямку

Ще одним фактором, який уже реально впливає на російський бюджет — стали удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі країни-агресора. Зокрема, по нафтових терміналах, через які Росія продовжує вивозити з країни нафту та нафтопродукти.

"Тільки за останній місяць, після зміни ударної логістики ЗСУ, експорт нафти, мазуту та інших нафтопродуктів з Росії знизився на 23%. А це — недоотримані в бюджет гроші", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, що військові видатки Російської Федерації у 2024 році становитимуть уже понад 20% від загальної суми, внесеної у державний бюджет.

ЗСУ
нафта
експорт
війна в Україні
Росія

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