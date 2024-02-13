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Три фактора, которые могут разрушить российскую военную экономику

13 февраля 2024 05:56
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Владимир Мыленко
журналист
Три фактора, которые могут разрушить российскую военную экономику
Удар по нефтяному терминалу в Туапсе. Фото: соцсети
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Остановить полномасштабную войну, которую Россия ведет в Украине, можно отключением тамошних банков от системы SWIFT и признания РФ страной-террористом. Другой фактор, который сыграет на руку Украине, ВСУ уже используется, начав обстреливать объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические пути экспорта нефти и нефтепродуктов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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SWIFT и статус террориста

По словам Дмитрия Снегирева, ключевым фактором, который может изменить кардинально ситуацию в России, есть потенциальное отключение банков страны-агрессора от международной платежной системы SWIFT.

"Кроме того, Россию следует признать страной-террористом. Со всеми соответствующими санкциями от мирового сообщества", — подчеркнул эксперт.

Украина уже действует на нефтяном направлении

Еще одним фактором, уже реально влияющим на российский бюджет — стали удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора. В частности, по нефтяным терминалам, по которым Россия продолжает вывозить из страны нефть и нефтепродукты.

"Только за последний месяц, после смены ударной логистики ВСУ, экспорт нефти, мазута и других нефтепродуктов из России снизился на 23%. А это недополученные в бюджет деньги", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, что военные расходы Российской Федерации в 2024 году составят уже более 20% общей суммы, внесенной в государственный бюджет.

ВСУ
нефть
экспорт
война в Украине
Россия

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