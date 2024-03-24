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Тиск на Захід в інтересах РФ — Білорусь планує відмовитись від заборони на розміщення ядерної зброї

24 березня 2024 00:50
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Білорусь планує відмовитись від заборони на розміщення ядерної зброї
"Глава" Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Білорусь, як "друг" країни-агресорки Росії, готує нову військову доктрину. Вона передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ. Зокрема, йдеться про відмову від заборони на розміщення ядерної зброї.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у суботу, 23 березня. 

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У Білорусі завершується підготовка проєктів концепції національної безпеки та воєнної доктрини. І оновлені документи не містять положень щодо заборони розміщення ядерної зброї на території країни.

Таким чином, Білорусь отримає формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює країна.

Відомо, що затвердження доктрини планується в річницю трагедії на ЧАЕС, під час засідання "всебілоруських народних зборів". Вони мають відбутися 24-25 квітня 2024 року.

"Це і є "стабільність правління диктатора", коли твоя країна з часом стає окупованою і її послідовно втягують в війну", — додали 

Також у ЦНС подяквали усім білорусам, які борються за свою державу.

Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал. На думку лідера Франції, такі дії є неприйнятними, особливо в контексті заяв російського лідера Володимира Путіна.

Також ми писали про те, що у Білому домі відреагували на погрози російського диктатора Володимира Путіна використати ядерну зброю. Там наголосили, що проінформували президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо цього питання.

Білорусь
Олександр Лукашенко
ядерна зброя
війна в Україні
Росія
ядерна війна

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