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В интересах РФ — Беларусь планирует отказаться от запрета на размещение ядерного оружия

24 марта 2024 00:50
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Беларусь планирует отказаться от запрета на размещение ядерного оружия
"Глава" Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Беларусь, как "друг" страны-агрессора России, готовит новую военную доктрину. Она будет предусматривать давление на мероприятие в интересах РФ. В частности, речь идет об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 23 марта.

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В Беларуси завершается подготовка проектов концепции национальной безопасности и военной доктрины. И обновленные документы не содержат положений по запрещению размещения ядерного оружия на территории страны.

Таким образом, Беларусь получит формальную возможность присоединиться к ядерному шантажу западных стран, осуществляемого страной.

Известно, что утверждение доктрины планируется в годовщину трагедии на ЧАЭС, во время заседания "всебеларуского народного собрания". Они должны пройти 24-25 апреля 2024 года.

"Это и есть "стабильность правления диктатора", когда твоя страна со временем становится оккупированной и ее последовательно вовлекают в войну", — добавили в ЦНС.

Также в ЦНС поблагодарили всех белорусов, борющихся за свое государство.

Напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.

Также мы писали о том, что в Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие. Там подчеркнули, что проинформировали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по этому вопросу.

Беларусь
Александр Лукашенко
ядерное оружие
война в Украине
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ядерная война

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