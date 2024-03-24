Беларусь планирует отказаться от запрета на размещение ядерного оружия

"Глава" Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Беларусь, как "друг" страны-агрессора России, готовит новую военную доктрину. Она будет предусматривать давление на мероприятие в интересах РФ. В частности, речь идет об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 23 марта.

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В Беларуси завершается подготовка проектов концепции национальной безопасности и военной доктрины. И обновленные документы не содержат положений по запрещению размещения ядерного оружия на территории страны.

Таким образом, Беларусь получит формальную возможность присоединиться к ядерному шантажу западных стран, осуществляемого страной.

Известно, что утверждение доктрины планируется в годовщину трагедии на ЧАЭС, во время заседания "всебеларуского народного собрания". Они должны пройти 24-25 апреля 2024 года.

"Это и есть "стабильность правления диктатора", когда твоя страна со временем становится оккупированной и ее последовательно вовлекают в войну", — добавили в ЦНС.

Также в ЦНС поблагодарили всех белорусов, борющихся за свое государство.

Напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.

Также мы писали о том, что в Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие. Там подчеркнули, что проинформировали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по этому вопросу.