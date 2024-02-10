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Тарнавский рассказал об активизации россиян на Авдеевском направлении

10 февраля 2024 15:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Тарнавский рассказал об активизации россиян на Авдеевском направлении
Генерал Александр Тарнавский. Фото: Факты
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики продолжают сосредоточивать ресурсы и усилия на Авдеевском направлении. Основной целью врага является установление контроля за логистическими путями обеспечения украинских подразделений.

Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram в субботу, 10 февраля.

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Генерал отметил, что в операционной зоне ОВСУ "Таврия" захватчики сосредотачивают основные усилия на Авдеевском направлении.

"Замысел российских агрессоров ясен: они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге", — пояснил военный.

При этом генерал заверил, что украинские военные дают решительный отпор действиям противника. Украинские воины усиливают предел блокировки, выставляют новые дополнительные огневые позиции, задействуют свежие эффективные силы. Логистическая поставка продолжает осуществляться.

Всего по всей операционной зоне "Таврия" за минувшие сутки россияне нанесли 17 авиаударов, совершили 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов.

Противодействие украинских военных

Украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону. Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 361 личного состава и 13 единиц военной техники.

В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. Также они нейтрализовали или уничтожили 145 БпЛА разных типов.

Ранее мы сообщали, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские захватчики все чаще проводят химические атаки. Только за сутки 8 февраля россияне совершили шесть сбросов боеприпасов со слезоточивым удушающим веществом хлорпикрин.

Кроме того, Тарнавский описал ситуацию на направлениях фронта и назвал потери врага.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Александр Тарнавский

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