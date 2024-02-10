Суд ООН не признал Россию спонсором терроризма — Буданов прокомментировал приговор

Председатель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: armyinform.com.ua

Международный суд Организации Объединенных Наций не признал Россию спонсором терроризма. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что такое решение суда будет иметь важные последствия для Европы.

Об этом глава ГУР отметил в комментарии французскому изданию "Liberation".

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Международный суд ООН вынес приговор 31 января 2024 года по делу "Украина против России". РФ выдвинули обвинения в нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма.

По данным судебного приговора, Россию нельзя признать финансирующим терроризм государством, поскольку российский ЗРК "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга MH-17, является оружием, а не деньгами.

Буданов прокомментировал решение суда и указал, что оно будет иметь последствия для стран ЕС. Глава украинской разведки убежден, что этот случай создаст много рисков для мирового сообщества.

"Это позор для международной судебной системы, это решение суда ошибка и катастрофа. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран. Если государство-агрессор даст ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом", ― иронично подчеркнул Буданов.

Напомним, в Международном суде ООН в Гааге приняли предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против РФ. Оно касается "искажения понятия геноцида". Судьи приняли решение, что дело будет рассматриваться "далее по существу".

Добавим, ранее в Гааге вынесли решение по делу Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Суд признал РФ частично виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.