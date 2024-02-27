Столтенберг відповів, чи введе НАТО війська в Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу нема намірів ввести війська на територію України. При цьому він зазначив, що наша держава отримує від країн-союзників безпрецедентну підтримку.

Про це написало видання Associated Press у вівторок, 27 лютого.

НАТО не планує вводити війська до України

Столтенберг підкреслив, що в НАТО нема планів посилати війська в Україну. Таку заяву він зробив у відповідь на слова Еммануеля Макрона, який допустив введення військ Альянсу на територію України.

"Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення", — розповів очільник НАТО.

Але він заперечив, що в НАТО є якісь плани щодо введення бойових підрозділів НАТО на територію України.

Раніше ми повідомляли, що Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.

Україна з кожним кроком все більше наближується до НАТО не лише за стандартами, а й за принципами ведення війни. Однак деякі члени альянсу досі не готові ухвалити рішення про вступ через "психологічні барʼєри".