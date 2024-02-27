Столтенберг ответил, введет ли НАТО войска в Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет намерений ввести войска на территорию Украины. При этом он отметил, что наше государство получает от стран-союзников беспрецедентную поддержку.

Об этом написало издание Associated Press во вторник, 27 февраля.

НАТО не планирует вводить войска в Украину

Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска в Украину. Такое заявление он сделал в ответ на слова Эммануэля Макрона, допустившего введение войск Альянса на территорию Украины.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и усилили поддержку после полномасштабного вторжения", — рассказал глава НАТО.

Но он возразил, что у НАТО есть какие-то планы по введению боевых подразделений НАТО на территорию Украины.

Ранее мы сообщали, что Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.

Украина с каждым шагом все больше приближается к НАТО не только по стандартам, но и по принципам войны. Однако некоторые члены альянса до сих пор не готовы принять решение о вступлении из-за "психологических барьеров".