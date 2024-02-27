Столтенберг ответил, введет ли НАТО войска в Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет намерений ввести войска на территорию Украины. При этом он отметил, что наше государство получает от стран-союзников беспрецедентную поддержку.
Об этом написало издание Associated Press во вторник, 27 февраля.
НАТО не планирует вводить войска в Украину
Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска в Украину. Такое заявление он сделал в ответ на слова Эммануэля Макрона, допустившего введение войск Альянса на территорию Украины.
"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и усилили поддержку после полномасштабного вторжения", — рассказал глава НАТО.
Но он возразил, что у НАТО есть какие-то планы по введению боевых подразделений НАТО на территорию Украины.
Ранее мы сообщали, что Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.
Украина с каждым шагом все больше приближается к НАТО не только по стандартам, но и по принципам войны. Однако некоторые члены альянса до сих пор не готовы принять решение о вступлении из-за "психологических барьеров".
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