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Столтенберг объяснил, почему помощь Украине — инвестиция в безопасность НАТО

14 февраля 2024 14:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столтенберг объяснил, почему помощь Украине — инвестиция в безопасность НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине не является благотворительностью. По его словам, это инвестиции в собственную безопасность.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в среду, 14 февраля.

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"Мы никогда не можем считать мир само собой разумеющимся. Но нет никакой непосредственной военной угрозы ни одному союзнику НАТО. НАТО продолжит добиваться того, чтобы в Москве не было места для просчетов относительно нашей готовности и решимости защитить всех союзников", — заявил Столтенберг.

Он рассказал, что на этой неделе пройдут заседания Совета НАТО-Украина и Контактной группы по обороне Украины под руководством США. По его словам, обе встречи будут посвящены поддержке.

"Мы продолжаем помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всем — от закупок до логистики. Союзники продолжают осуществлять крупные поставки оружия, оборудования и боеприпасов. Эта поддержка приносит реальную пользу", — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что с помощью союзников украинцы отвоевали половину территории, которую захватывали россияне, открыли коридор в Черном море и наносят потери войскам врага.

"Поддержка НАТО — пример истинного трансатлантического распределения бремени. Я приветствую недавнее решение ЕС о новом большом пакете помощи. И я рассчитываю, что Конгресс США вскоре последует за этим решением. Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", — добавил он.

Напомним, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину могут не пригласить в Альянс на будущем саммите в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля 2024 года.

Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства. В Белом доме прокомментировали его слова.

война
НАТО
военная помощь
Украина
благотворительность
Йенс Столтенберг

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