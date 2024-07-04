Ставлять непосильні завдання та не враховують втому особового складу — військовий зробив заяву

Командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО Роман Кулик. Фото: "Новинарня"

Командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО Роман Кулик звинуватив військових начальників у неспроможності обʼєктивно оцінювати можливості особового складу. Військовий пише про постановку фантастичних завдань та великі втрати через неможливість їх виконати.

Про це Роман Кулик написав в мережі X у середу, 3 липня.

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За словами військового, командування ставить фантастичні задачі, які розраховані "або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними спортіками й технікою свіжі підрозділи". Водночас ігнорується фізична й психологічна втома захисників, а також тотальна нестача засобів і боєприпасів для підтримки піхоти.

"В результаті такої короткозорості/тупості/злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач — уже нікому їх виконувати", — пише Кулик.

Допис Романа Кулика в X. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області на більш захищені позиції. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Як сьогодні виглядає Часів Яр, показали прикордонники, які обороняють місто: під час пересування вулицями один з бійців зняв кадри жахливих руйнацій.

Раніше ми писали, що росіяни активізували наступ на Торецькому напрямку — в Інституті вивчення війни (ISW) оцінили шанси окупантів на успіх.