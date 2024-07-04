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Ставят фантастические задачи — военный обвиняет командование в потерях на фронте

4 июля 2024 14:51
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ставят непосильные задачи и не учитывают усталость личного состава — военный сделал заявление
Командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТРО Роман Кулик. Фото: "Новинарня"
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТРО Роман Кулик обвинил военных начальников в неспособности объективно оценивать возможности личного состава. Военный пишет о постановке фантастических задач и больших потерях из-за невозможности их выполнения.

Об этом Роман Кулик написал в сети X в среду, 3 июля.

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По словам военного, командование ставит фантастические задачи, которые рассчитаны "или на космодесантников, или на как минимум на запакованные 20-летними спортиками и техникой свежие подразделения". При этом игнорируется физическая и психологическая усталость защитников, а также тотальная нехватка средств и боеприпасов для поддержки пехоты.

"В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач — уже некому их выполнять", — пишет Кулик. 

Ставят фантастические задачи — военный обвиняет командование в потерях на фронте - фото 1
Сообщение Романа Кулика в X. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области на более защищенные позиции. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Как сегодня выглядит Часов Яр, показали пограничники, которые обороняют город: во время передвижения по улицам один из бойцов снял кадры ужасных разрушений.

Ранее мы писали, что россияне активизировали наступление на Торецком направлении — в Институте изучения войны (ISW) оценили шансы оккупантов на успех.

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