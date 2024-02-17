Стало відомо, скільки військових було поранено внаслідок удару по 128 бригаді
Росіяни здійснили ракетний удар по військових 128 бригади під час урочистостей 3 листопада 2023 року. Тоді внаслідок атаки було поранено 41 військовослужбовця.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар Управління Державне бюро розслідувань у Мелітополі.
Ракетний удар по 128 бригаді
У відповіді на журналістський запит в ДБР повідомили, що точна кількість поранених військовослужбовців — 41.
Як відомо, раніше бригада повідомляла про 19 загиблих, а кількість поранених була невідома. Водночас тоді один з бійців, який був на місці удару, казав про 35 поранених.
Зазначається, щодо ракетного удару ДБР відкрила кримінальне провадження 4 листопада 2023 року, досудове розслідування триває.
Наразі проводяться відповідні слідчі дії та виконуються необхідні експертизи.
Нагадаємо, 3 листопада 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади.
Своєю чергою, командир 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали на нього більше пів години, а потім стався "приліт".
Згодом Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області.
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