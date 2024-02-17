Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Стало відомо, скільки військових було поранено внаслідок удару по 128 бригаді arrow

Стало відомо, скільки військових було поранено внаслідок удару по 128 бригаді

17 лютого 2024 08:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки військових було поранено внаслідок удару по 128 бригаді
Удар по 128 бригаді. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни здійснили ракетний удар по військових 128 бригади під час урочистостей 3 листопада 2023 року. Тоді внаслідок атаки було поранено 41 військовослужбовця.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар Управління Державне бюро розслідувань у Мелітополі.

Ракетний удар по 128 бригаді

У відповіді на журналістський запит в ДБР повідомили, що точна кількість поранених військовослужбовців — 41.

Як відомо, раніше бригада повідомляла про 19 загиблих, а кількість поранених була невідома. Водночас тоді один з бійців, який був на місці удару, казав про 35 поранених.

Зазначається, щодо ракетного удару ДБР відкрила кримінальне провадження 4 листопада 2023 року, досудове розслідування триває.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії та виконуються необхідні експертизи.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. 

Своєю чергою, командир 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали на нього більше пів години, а потім стався "приліт".

Згодом Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області. 

ЗСУ
військові
війна в Україні
поранення
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі