Стало відомо, скільки військових було поранено внаслідок удару по 128 бригаді

Удар по 128 бригаді. Фото: скриншот з відео

Росіяни здійснили ракетний удар по військових 128 бригади під час урочистостей 3 листопада 2023 року. Тоді внаслідок атаки було поранено 41 військовослужбовця.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар Управління Державне бюро розслідувань у Мелітополі.

Ракетний удар по 128 бригаді

У відповіді на журналістський запит в ДБР повідомили, що точна кількість поранених військовослужбовців — 41.

Як відомо, раніше бригада повідомляла про 19 загиблих, а кількість поранених була невідома. Водночас тоді один з бійців, який був на місці удару, казав про 35 поранених.

Зазначається, щодо ракетного удару ДБР відкрила кримінальне провадження 4 листопада 2023 року, досудове розслідування триває.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії та виконуються необхідні експертизи.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади.

Своєю чергою, командир 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали на нього більше пів години, а потім стався "приліт".

Згодом Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області.