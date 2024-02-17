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Стало известно, сколько военных было ранено в результате удара по 128 бригаде

17 февраля 2024 08:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько военных было ранено в результате удара по 128 бригаде
Удар по 128 бригаде. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне осуществили ракетный удар по военным 128 бригадам во время торжеств 3 ноября 2023 года. Тогда в результате атаки был ранен 41 военнослужащий.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий Управления Государственного бюро расследований в Мелитополе.

Ракетный удар по 128 бригаде

В ответе на журналистский запрос в ГБР сообщили, что точное количество раненых военнослужащих — 41.

Как известно, ранее бригада сообщала о 19 погибших, а количество раненых было неизвестно. В то же время один из бойцов, который был на месте удара, говорил о 35 раненых.

Отмечается, что в отношении ракетного удара ГБР открыло уголовное производство 4 ноября 2023 года, досудебное расследование продолжается.

Проводятся соответствующие следственные действия и выполняются необходимые экспертизы.

Напомним, 3 ноября 2023 года в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

В свою очередь, командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк, собравший военных на награждение, не явился на мероприятие. Бойцы ждали его более получаса, а затем произошел "прилет".

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 бригаде в Запорожской области.

ВСУ
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война в Украине
ранение
ракетный удар

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