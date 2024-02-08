ССО взяли под контроль позицию россиян на господствующей высоте — подробности
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели сложную и эффективную спецоперацию "Говерла". Украинские воины выбили оккупантов из опорного пункта и установили полный контроль над ним, а также взяли в плен двух захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба ССО в четверг, 8 февраля.
Спецоперация ССО по захвату опорного пункта россиян
На одном из направлений фронта военные ССО провели успешную операцию, благодаря которой оперативно-тактическое положение ВСУ улучшилось.
Главной целью бойцов был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Как указывает пресс-служба ССО, взять его под контроль Силам обороны не удавалось в течение нескольких месяцев.
Отмечается, что украинские солдаты ССО составили тщательный план действий и начали операцию по взаимодействию с подразделениями Сил обороны.
"Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", — говорится в сообщении Сил спецопераций.
Бойцы ССО произвели зачистку опорного пункта и установили полный контроль над опорным пунктом. Затем на высоту были заведены отдельные подразделения Сил обороны.
Напомним, на Запорожском направлении ССО провели успешную атаку по опорным пунктам россиян, в результате чего были уничтожены вражеские солдаты.
Добавим, воины ССО ликвидировали два вражеских "Града" на Южном направлении фронта. Украинские защитники нанесли успешные удары по реактивным системам залпового огня оккупантов БМ-21 "Град".
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