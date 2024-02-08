Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow ССО взяли под контроль позицию россиян на господствующей высоте — подробности arrow

ССО взяли под контроль позицию россиян на господствующей высоте — подробности

8 февраля 2024 10:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ССО взяли под контроль позицию россиян на господствующей высоте — подробности
Удар ССО по оперативному пункту противника. Фото: скриншот с видео ССО
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели сложную и эффективную спецоперацию "Говерла". Украинские воины выбили оккупантов из опорного пункта и установили полный контроль над ним, а также взяли в плен двух захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Спецоперация ССО по захвату опорного пункта россиян

На одном из направлений фронта военные ССО провели успешную операцию, благодаря которой оперативно-тактическое положение ВСУ улучшилось.

Главной целью бойцов был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Как указывает пресс-служба ССО, взять его под контроль Силам обороны не удавалось в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что украинские солдаты ССО составили тщательный план действий и начали операцию по взаимодействию с подразделениями Сил обороны.

"Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", — говорится в сообщении Сил спецопераций.

Бойцы ССО произвели зачистку опорного пункта и установили полный контроль над опорным пунктом. Затем на высоту были заведены отдельные подразделения Сил обороны.

Напомним, на Запорожском направлении ССО провели успешную атаку по опорным пунктам россиян, в результате чего были уничтожены вражеские солдаты.

Добавим, воины ССО ликвидировали два вражеских "Града" на Южном направлении фронта. Украинские защитники нанесли успешные удары по реактивным системам залпового огня оккупантов БМ-21 "Град".

война
Украина
видео
оккупанты
пленные
ССО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме