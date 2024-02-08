США ліквідували очільника терористів Хезболли у Багдаді

Авто лідера Хезболли після удару США. Фото: ВВС

США ударом безпілотника знищили лідера місцевого угрупування терористів "Хезболла". Це був односторонній удар США по Багдаді Іраку "у відповідь на напади на американських військовослужбовців".

Про це у середу, 7 лютого, повідомило Центральне командування США.

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В США вважають, що вбитий командувач несе відповідальність за керівництво атаками на американські війська у регіоні. Зокрема, за атаку безпілотника в Йорданії, внаслідок якої минулого місяця загинули троє американських військовослужбовців.

Відомо, що безпілотник вдарив ракетою по району Маштал у Багдаді, чим спричинив кілька гучних вибухів. Це був прицільний удар по авто, яке рухалось на жвавій вулиці.

В машині перебували троє осіб, ніхто з них не вижив. Йдеться про Абу Бакір аль-Сааді — старшого командира "Катаїб Хезболла" в Багдаді, та його охоронців.

До слова, на місці вибуху одразу зібрався натовп, який скандував: "Америка — найбільший диявол". Потім місцеві попрямували до укріпленого посольства США.

Нагадаємо, нещодавно США та Британія завдали удару по 13 об'єктах єменських хуситів. Удари були завдані за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

Додамо, офіційні особи Китаю попросили Іран стримувати атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. В інакшому випадку це позначиться на торговельних відносинах Пекіна з Тегераном.