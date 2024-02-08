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США беспилотником ликвидировали главу террористов Хезболлы в Багдаде

8 февраля 2024 05:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
США ликвидировали главу террористов Хезболлы в Багдаде
Авто лидера Хезболла после удара США. Фото: BBC
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

США ударом беспилотника уничтожили лидера местной группировки террористов "Хезболла" . Это был односторонний удар США по Багдаду Ирака "в ответ на нападения на американских военнослужащих".

Об этом в среду, 7 февраля, сообщило Центральное командование США.

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В США считают, что убитый командующий несет ответственность за руководство атаками на американские войска в регионе. В частности, за атаку беспилотника в Иордании, в результате которой в прошлом месяце погибли три американских военнослужащих.

Известно, что беспилотник ударил ракетой по району Маштал в Багдаде, чем вызвал несколько громких взрывов. Это был прицельный удар по автомобилю, который двигался на оживленной улице.

В машине находились три человека, никто из них не выжил. Речь идет об Абу Бакир аль-Саади — старшем командире "Катаиб Хезболла" в Багдаде и его охранниках.

К слову, на месте взрыва сразу собралась скандировавшая толпа: "Америка — величайший дьявол". Затем местные направились в укрепленное посольство США.

Напомним, недавно США и Британия нанесли удар по 13 объектам йеменских хуситов. Удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

Добавим, официальные лица Китая попросили Иран сдерживать атаки йеменских хуситов на корабле в Красном море. В противном случае это отразится на торговых отношениях Пекина с Тегераном.

США
террористы
Ирак
ликвидация

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