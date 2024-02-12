Слідкував за ЗСУ з гаража — СБУ затримала інформатора РФ

Затримання інформатора РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Кіровоградській області інформатора РФ, який перетворив свій гараж на пункт спостереження за ешелонами Збройних сил України у бік східного фронту. Порушнику загрожує ув'язнення терміном на 12 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, 12 лютого.

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Найбільше зловмисника цікавили дані про переміщення на фронт військову техніку, включаючи танки, бойові машини піхоти та артилерійські установки, що пересуваються до лінії фронту.

Також підозрюваний, представляючись звичайним громадянином, вів прихований запис місць дислокації ЗСУ. Для маскування він змінював маршрути, а отриману інформацію відправляв ворогові.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який 20 років прожив у РФ, але перед війною повернувся до України.

"У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував у Кіровоградській області, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів. У разі виконання ворожих завдань загарбники обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію Росії", — додали в СБУ.

Обшуки у підозрюваного

Під час обшуку у підозрюваного виявили мобільні пристрої, комп'ютери з доказами його діяльності та документи, що підтверджують його зв'язки з Росією.

Обшуки у інформатора РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила і затримала агента ФСБ, який планував завдання ракетно-артилерійських ударів по місцях української оборони в Донецькій області.

Нацгвардія України помітила та затримала чоловіка на в'їзді у Києві. Військовим здалося дивним, що невідомий зупинився перед блокпостом і зробив запис у блокнот.