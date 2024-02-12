Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Следил за ВСУ из гаража — СБУ задержала информатора РФ arrow

Следил за ВСУ из гаража — СБУ задержала информатора РФ

12 февраля 2024 14:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Следил за ВСУ из гаража — СБУ задержала информатора РФ
Задержание информатора РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора РФ, который превратил свой гараж в пункт наблюдения за эшелонами Вооруженных сил Украины в сторону восточного фронта. Нарушителю грозит тюремное заключение сроком на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 12 февраля.

Читайте также:

Деятельность информатора РФ в Украине

Больше всего злоумышленника интересовали данные о перемещении на фронт военной техники, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки, передвигающиеся к линии фронта.

Также подозреваемый, представляясь обычным гражданином, вел скрытую запись мест дислокации ВСУ. Для маскировки он менял маршруты, а полученную информацию отправлял врагу.

По данным  следствия, задержанным оказался местный житель, который 20 лет прожил в РФ, но перед войной вернулся в Украину. 

"В мае 2023 года, когда мужчина еще находился в Кировоградской области, на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов. В случае выполнения вражеских задач, захватчики обещали своему приспешнику "эвакуацию" на территорию России", — добавили в СБУ.

Обыски у подозреваемого

Во время обыска у подозреваемого были обнаружены мобильные устройства, компьютеры с доказательствами его деятельности и документы, подтверждающие его связи с Россией.

Обыски
Обыски у информатора РФ. Фото: СБУ

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ, который планировал нанесение ракетно-артиллерийских ударов по местоположениям украинской обороны в Донецкой области. 

Нацгвардия Украины заметила и задержала мужчину на въезде в Киеве. Военным показалось странным, что неизвестный остановился перед блокпостом и сделал записи в блокнот.

СБУ
ВСУ
слежка
шпионаж
Кировоградская область
госизмена
война в Украине
арест
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме