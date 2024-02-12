Следил за ВСУ из гаража — СБУ задержала информатора РФ

Задержание информатора РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора РФ, который превратил свой гараж в пункт наблюдения за эшелонами Вооруженных сил Украины в сторону восточного фронта. Нарушителю грозит тюремное заключение сроком на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 12 февраля.

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Больше всего злоумышленника интересовали данные о перемещении на фронт военной техники, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки, передвигающиеся к линии фронта.

Также подозреваемый, представляясь обычным гражданином, вел скрытую запись мест дислокации ВСУ. Для маскировки он менял маршруты, а полученную информацию отправлял врагу.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который 20 лет прожил в РФ, но перед войной вернулся в Украину.

"В мае 2023 года, когда мужчина еще находился в Кировоградской области, на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов. В случае выполнения вражеских задач, захватчики обещали своему приспешнику "эвакуацию" на территорию России", — добавили в СБУ.

Обыски у подозреваемого

Во время обыска у подозреваемого были обнаружены мобильные устройства, компьютеры с доказательствами его деятельности и документы, подтверждающие его связи с Россией.

Обыски у информатора РФ. Фото: СБУ

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ, который планировал нанесение ракетно-артиллерийских ударов по местоположениям украинской обороны в Донецкой области.

Нацгвардия Украины заметила и задержала мужчину на въезде в Киеве. Военным показалось странным, что неизвестный остановился перед блокпостом и сделал записи в блокнот.