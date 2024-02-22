Дрон SkyRanger R70, ціна, деталі, використання штучного інтелекту

Безпілотна система SkayRanger R70. Фото: "Мілітарний"

Україна отримає велику партію безпілотних комплексів від уряду Канади. Чим особливі дрони Aeryon SkyRanger R70, яку місію вони виконуватимуть на фронті — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Чергова канадська допомога Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер 19 лютого оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги. Загальний фінансовий обсяг цієї партії становить 500 мільйонів канадських доларів, та нас у цій історії цікавить один конкретний момент, який зараз є дуже важливим як з точки зору фактичної ситуації на фронті, так і згідно із позицією військового командування України. Мова про безпілотні комплекси Aeryon SkyRanger R70.

Загальна кількість безпілотників SkyRanger R70, які отримає Україна під час цього траншу, — понад 800 одиниць. Загальна вартість цієї партії канадських дронів становить 95 мільйонів канадських доларів. Таким чином, ціна одного безпілотного комплексу SkyRanger R70 коливається в районі 87 тисяч доларів США. Чим же важливі ці дрони і як вони допоможуть Збройним силам України?

Два роки переговорів України і Канади

Почнемо з того, що ідея отримання Україною цих безпілотних комплексів — зовсім не нова і не цьогорічна. Ще влітку 2022 року перша віцепрем’єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зверталася до тодішньої міністерки оборони північноамериканської країни Аніти Ананд із пропозицією надати ЗСУ 300 безпілотних комплексів SkyRanger R70.

У березні 2023 року про передачу цієї техніки, яку можливо використовувати на війні, у найближчому часі писала і канадська преса – зазначаючи, що той запит Свириденко 2022-го ніхто особливо не розглядав. Як бачимо, "найближчий час" розтягнувся майже на рік — що в умовах війни є дуже довгим часом.

З іншого боку, добре те, що історія із канадськими дронами таки закінчується позитивом. Крім того, замість першопочаткової партії у 300 безпілотників Збройні сили отримають майже утричі більше. А тепер давайте розберемося, що ж входить у цю ціну — яка для квадрокоптерів подібного штибу є чималою.

Від камер до вибухівки

Дійсно, популярні в Україні дрони DJI Matrice 300 RTK можна придбати мало не удвічі дешевше за вартість одного канадського безпілотника. Та, як зазначають виробники і фахівці, є кілька відмінностей — на користь SkyRanger R70. Саме ці відмінності й коштують додаткових грошей.

По-перше, додаткову вартість для дрона компанії Aeryon Labs створює різноманітне корисне навантаження, яке призначення для використання цими безпілотниками. Йдеться, перш за все, про тепловізійні системи, які виробляє компанія Teledyne FLIR — скажімо, StormCaster-T із високоякісним тепловізором.

Крім різноманітних камер, на SkyRanger R70 можна перевозити й інше корисне навантаження, аж до бойової частини — простіше кажучи, кількох кілограмів вибухівки (орієнтовно до 2 кг). Чи навіть контейнери радіаційного, хімічного та біологічного захисту — які можуть визначати зараження території різними речовинами. Таким чином, канадський безпілотник є не вузькоспеціалізованою технікою, а багатофункціональною дроновою платформою.

Штучний інтелект для дронів

Другою особливістю є сучасне програмне забезпечення, встановлене на цій безпілотній системі. Зокрема, компанія Teledyne FLIR заявляла, що на цих дронах використовуються елементи штучного інтелекту, які дозволяють не просто слідкувати за тими чи іншими об’єктами. SkyRanger R70 завдяки своїм особливостям можуть автоматично розпізнавати цілі та визначати їхні координати.

Безпілотники компанії Aeryon Labs запрограмовані таким чином, що вони теоретично можуть виконувати свої завдання без жодного зв’язку з оператором, повністю автономно. Причому орієнтація SkyRanger R70 на місцевості може відбуватися навіть без допомоги супутникової навігації.

Ця перевага канадського безпілотника є дуже важливою в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби на лінії та навколо лінії фронту. Простіше кажучи, Aeryon SkyRanger R70 є дуже вдалим рішенням для виконання розвідувальних та бойових завдань, незважаючи на російські системи РЕБ.

Звісно ж, однією із переваг є і якісна фотовідеотехніка, яка розроблена і використовується спеціально для SkyRanger. Йдеться, зокрема, про високу роздільну здатність відео, яке транслюється на монітор оператора дрона, про стабілізацію денного світла і ширококутний огляд. При цьому оператор може в режимі реального часу переключатися між різними дронами виробництва компанії Aeryon Labs — таким чином, контролюючи потрібний квадрат практично безперервно.

Отже, канадські безпілотні системи Aeryon SkyRanger R70 можуть посилити українські підрозділи на лінії фронту, а завдяки інноваційним програмним рішенням і сучасній техніці дозволять працювати навіть у несприятливих з точки зору радіоелектронної боротьби умовах.