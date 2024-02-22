Дрон SkyRanger R70, цена, детали, использование искусственного интеллекта.

Беспилотная система SkayRanger R70. Фото: "Мілітарний"

Украина получит обширную партию беспилотных комплексов от правительства Канады. Чем особенны дроны Aeryon SkyRanger R70, какую миссию они будут выполнять на фронте — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Очередная канадская помощь Украине

Министр обороны Канады Билл Блэр 19 февраля объявил о предоставлении Украине очередной партии военной помощи. Общий финансовый объем этой партии составляет 500 миллионов канадских долларов, и нас в этой истории интересует один конкретный момент, который сейчас очень важен как с точки зрения фактической ситуации на фронте, так и согласно позиции военного командования Украины. Речь о беспилотных комплексах Aeryon SkyRanger R70.

Общее количество беспилотников SkyRanger R70, которые получит Украина во время этого транша — более 800 единиц. Общая стоимость этой партии канадских дронов составляет 95 миллионов канадских долларов. Таким образом цена одного беспилотного комплекса SkyRanger R70 колеблется в районе 87 тысяч долларов США. Чем важны эти дроны и как они помогут Вооруженным силам Украины?

Два года переговоров Украины и Канады

Начнем с того, что идея получения Украиной этих беспилотных комплексов — совсем не нова и не нынешняя. Еще летом 2022 года первый вице-премьер, глава Минэкономики Юлия Свириденко обращалась к тогдашнему министру обороны североамериканской страны Аните Ананд с предложением предоставить ВСУ 300 беспилотных комплексов SkyRanger R70.

В марте 2023 года о передаче этой техники, которую можно использовать на войне, в ближайшее время писала и канадская пресса — отмечая, что запрос Свириденко 2022-го никто особо не рассматривал. Как видим, "в ближайшее время" растянулся почти на год — что в условиях войны очень долгое время.

С другой стороны — хорошо то, что история с канадскими дронами заканчивается позитивом. Кроме того, вместо первоначальной партии у 300 беспилотников Вооруженные силы получат почти в три раза больше. А теперь давайте разберемся, что же входит в эту цену — которая для квадрокоптеров подобного рода немаленькая.

От камер до взрывчатки

Действительно, популярные в Украине дроны DJI Matrice 300 RTK можно приобрести чуть ли не вдвое дешевле стоимости одного канадского беспилотника. Но, как отмечают производители и специалисты, есть несколько отличий — в пользу SkyRanger R70. Именно эти отличия и стоят дополнительных денег.

Во-первых, прибавочная стоимость для дрона компании Aeryon Labs создает разнообразную полезную нагрузку, которая предназначена для использования этими беспилотниками. Речь идет, прежде всего, о тепловизионных системах, производимых компанией Teledyne FLIR — скажем, StormCaster-T с высококачественным тепловизором.

Помимо разнообразных камер, на SkyRanger R70 можно перевозить и другую полезную нагрузку, вплоть до боевой части – проще говоря, нескольких килограммов взрывчатки (ориентировочно до 2 кг). Или даже контейнеры радиационной, химической и биологической защиты, которые могут определять заражение территории различными веществами. Таким образом, канадский беспилотник является не узкоспециализированной техникой, а многофункциональной дроновой платформой.

Искусственный интеллект для дронов

Второй особенностью является современное ПО, установленное на этой беспилотной системе. В частности, компания Teledyne FLIR заявляла, что на этих дронах используются элементы искусственного интеллекта, позволяющие не просто следить за теми или иными объектами. SkyRanger R70 благодаря своим особенностям может автоматически распознавать цели и определять их координаты.

Беспилотники компании Aeryon Labs запрограммированы таким образом, что они теоретически могут выполнять свои задачи без связи с оператором, полностью автономно. Причем ориентация SkyRanger R70 на территории может происходить даже без помощи спутниковой навигации.

Это преимущество канадского беспилотника очень важно в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы на линии и вокруг линии фронта. Проще говоря, Aeryon SkyRanger R70 является очень удачным решением для выполнения разведывательных и боевых задач, невзирая на российские системы РЭБ.

Конечно же, одним из преимуществ является и качественная фотовидеотехника, разработанная и используемая специально для SkyRanger'ов. Речь идет, в частности, о высоком разрешении видео, которое транслируется на монитор оператора дрона, о стабилизации дневного света и широкоугольном обзоре. При этом оператор может в режиме реального времени переключаться между разными дронами производства компании Aeryon Labs — таким образом, контролируя нужный квадрат практически непрерывно.

Следовательно, канадские беспилотные системы Aeryon SkyRanger R70 могут усилить украинские подразделения на линии фронта, а благодаря инновационным программным решениям и современной технике позволят работать даже в неблагоприятных условиях радиоэлектронной борьбы.