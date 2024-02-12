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Сколько будет продолжаться война в Украине — премьер Эстонии оценила ситуацию на фронте

12 февраля 2024 11:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько будет продолжаться война в Украине — премьер Эстонии оценила ситуацию на фронте
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что война РФ против Украины продлится до того момента, пока Москва не поймет, что не может победить. В связи с этим, крайне важно продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое.

Об этом Каллас рассказала в интервью австрийскому изданию Der Standard в воскресенье, 11 февраля.

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Каллас заявила, что длительность войны обусловлена готовностью России к затяжной войне и ошибочным представлениям о возможности быстрого решения.

"Россия готовится к длительному периоду войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не поймет, что не может победить", — сказала чиновница.

Премьер также отметила риски, связанные с уступками по территориальным вопросам, предостерегая от иллюзии, что переговоры приведут к миру. 

"Если мы согласимся на захват территорий, потребности России будут удовлетворены. Это неправда, что после этого все вдруг станет мирным", — добавила Каллас.

Премьер-министр подчеркнула значимость наличия адекватного запаса боеприпасов в условиях войны. Исходя из этого, Эстония решила передать Украине существенное количество артиллерийских снарядов.

Напомним, ранее Каллас заявила, что Эстония не будет осуществлять выдачу украинских мужчин. По ее словам, она обсудила этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его недавнего визита в Таллинн на этой неделе.

Глава Генштаба Эстонии Ээро Ребо высказался, что, несмотря на то что Россия контролирует ход войны в Украине, ее достижения на поле боя остаются незначительными. 

владимир путин
Эстония
военная помощь
военные
война в Украине
Кайя Каллас
Россия

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