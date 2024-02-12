Скільки мікросхем для ракет Росія імпортувала із Заходу за 2 роки війни

Мікросхема, аналогічна тим, які імпортують для виробництва ракет росіяни. Фото: Reuters/Florence Lo

Для того, аби вести повномасштабну війну на території України, Росія продовжує, попри санкції Заходу, імпортувати звідти технології, зокрема, мікросхеми. Тільки на виготовлення крилатих та балістичних ракет вони купили та завезли із США та країн ЄС мікросхем на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Мікросхеми із Заходу

Важливим в контексті нинішньої війни є те, що Росія продовжує отримувати західні технології.

"Для виготовлення крилатих та балістичних ракет, попри економічні санкції Заходу, Російська Федерація спромоглася за час повномасштабної війни імпортувати мікросхем з США та країн ЄС на суму понад 1 мільярд доларів", — наголосив Снєгирьов.

Важливий для війни імпорт РФ в 2023 році

Причому цей процес продовжується і зараз.

"Так, за дев’ять місяців минулого, 2023 року, Росія імпортувала тільки чипів на суму 1,7 мільярда доларів США", — підкреслив експерт, посилаючись на митні дані самої країни-агресора.

Нагадаємо, що військові видатки Російської Федерації у 2024 році становитимуть уже понад 20% від загальної суми, внесеної у державний бюджет.