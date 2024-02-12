Сколько микросхем для ракет Россия импортировала с Запада за 2 года войны

Микросхема, аналогичная импортируемым для производства ракет россиянам. Фото: Reuters/Florence Lo

Для того чтобы вести полномасштабную войну на территории Украины, Россия продолжает, несмотря на санкции Запада, импортировать оттуда технологии, в частности, микросхемы. Только на изготовление крылатых и баллистических ракет они купили и привезли из США и стран ЕС микросхем на сумму более 1 миллиарда долларов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Микросхемы с Запада

Важным в контексте нынешней войны является то, что Россия продолжает получать западные технологии.

"Для изготовления крылатых и баллистических ракет, несмотря на экономические санкции Запада, Российская Федерация смогла за время полномасштабной войны импортировать микросхемы из США и стран ЕС на сумму более 1 миллиарда долларов", — подчеркнул Снегирев.

Важен для войны импорт РФ в 2023 году

Причем, этот процесс продолжается и сейчас.

"Так, за девять месяцев прошлого, 2023 года, Россия импортировала только чипов на сумму 1,7 миллиарда долларов США", — подчеркнул эксперт, ссылаясь на таможенные данные самой страны-агрессора.

Напомним, что военные расходы Российской Федерации в 2024 году составят уже более 20% от общей суммы, внесенной в государственный бюджет.