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Скільки грошей Росія заробила на експорті нафти і газу за час війни

11 лютого 2024 05:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки грошей Росія заробила на експорті нафти і газу за час війни
Танкер біля російського порту Находка. Фото: Reuters/ Tatiana Meel
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія, попри санкції та обмеження, протягом двох років повномасштабної війни в Україні, продовжила продавати викопне паливо на експорт, зокрема, і на Захід. За цей час РФ заробила на нафті, газу та кам’яному вугіллі 550 млрд доларів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов наголосив, що Росія, попри війну, яку вона веде проти України, продовжує експортувати вуглеводні, зокрема, і у країни колективного Заходу.

"З початку повномасштабного вторгнення на територію України країна-окупант спромоглася продати викопного палива (нафта, газ, кам‘яне вугілля) на міжнародних ринках на суму 550 млрд доларів США", — наголосив експерт.

Тож прогнози деяких українських діячів про те, що невдовзі на Росію чекають серйозні економічні негаразди, є передчасними.

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"За оцінками західних розвідок, економічний потенціал Російської Федерацїі дозволить їй вести війну у нинішньому форматі протягом 1,5 року мінімум", — підкреслив Снєгирьов.

Тож, наголосив експерт, не варто недооцінювати економічний потенціал країни-агресора.

Нагадаємо, що військові видатки Російської Федерації у 2024 році становитимуть уже понад 20% від загальної суми, внесеної у державний бюджет.

нафта
газ
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
Росія

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