Сколько денег Россия заработала на экспорте нефти и газа за время войны
Россия, несмотря на санкции и ограничения, в течение двух лет полномасштабной войны в Украине продолжила продавать ископаемое топливо на экспорт, в том числе и на Запад. За это время РФ заработала на нефти, газе и каменном угле 550 млрд долларов.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Сколько Россия выторговала за нефть и газ
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что Россия, несмотря на войну, которую она ведет против Украины, продолжает экспортировать углеводороды, в том числе и в страны коллективного Запада.
"С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-оккупант смогла продать ископаемое топливо (нефть, газ, каменный уголь) на международных рынках на сумму 550 млрд долларов США", — подчеркнул эксперт.
Поэтому прогнозы некоторых украинских деятелей о том, что вскоре Россию ждут серьезные экономические неурядицы, преждевременны.
Сколько еще сможет воевать Россия
"По оценкам западных разведок, экономический потенциал Российской Федерации позволит ей вести войну в нынешнем формате в течение 1,5 года минимум", — подчеркнул Снегирев.
Так что, отметил эксперт, не стоит недооценивать экономический потенциал страны-агрессора.
Напомним, что военные расходы Российской Федерации в 2024 году составят уже более 20% общей суммы, внесенной в государственный бюджет.
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