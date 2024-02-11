Сколько денег Россия заработала на экспорте нефти и газа за время войны

Танкер возле российского порта Находка. Фото: Reuters/ Tatiana Meel

Россия, несмотря на санкции и ограничения, в течение двух лет полномасштабной войны в Украине продолжила продавать ископаемое топливо на экспорт, в том числе и на Запад. За это время РФ заработала на нефти, газе и каменном угле 550 млрд долларов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев подчеркнул, что Россия, несмотря на войну, которую она ведет против Украины, продолжает экспортировать углеводороды, в том числе и в страны коллективного Запада.

"С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-оккупант смогла продать ископаемое топливо (нефть, газ, каменный уголь) на международных рынках на сумму 550 млрд долларов США", — подчеркнул эксперт.

Поэтому прогнозы некоторых украинских деятелей о том, что вскоре Россию ждут серьезные экономические неурядицы, преждевременны.

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"По оценкам западных разведок, экономический потенциал Российской Федерации позволит ей вести войну в нынешнем формате в течение 1,5 года минимум", — подчеркнул Снегирев.

Так что, отметил эксперт, не стоит недооценивать экономический потенциал страны-агрессора.

Напомним, что военные расходы Российской Федерации в 2024 году составят уже более 20% общей суммы, внесенной в государственный бюджет.