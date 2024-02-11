Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Сколько денег Россия заработала на экспорте нефти и газа за время войны arrow

Сколько денег Россия заработала на экспорте нефти и газа за время войны

11 февраля 2024 05:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Сколько денег Россия заработала на экспорте нефти и газа за время войны
Танкер возле российского порта Находка. Фото: Reuters/ Tatiana Meel
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россия, несмотря на санкции и ограничения, в течение двух лет полномасштабной войны в Украине продолжила продавать ископаемое топливо на экспорт, в том числе и на Запад. За это время РФ заработала на нефти, газе и каменном угле 550 млрд долларов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Сколько Россия выторговала за нефть и газ

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что Россия, несмотря на войну, которую она ведет против Украины, продолжает экспортировать углеводороды, в том числе и в страны коллективного Запада.

"С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-оккупант смогла продать ископаемое топливо (нефть, газ, каменный уголь) на международных рынках на сумму 550 млрд долларов США", — подчеркнул эксперт.

Поэтому прогнозы некоторых украинских деятелей о том, что вскоре Россию ждут серьезные экономические неурядицы, преждевременны.

Сколько еще сможет воевать Россия

"По оценкам западных разведок, экономический потенциал Российской Федерации позволит ей вести войну в нынешнем формате в течение 1,5 года минимум", — подчеркнул Снегирев.

Так что, отметил эксперт, не стоит недооценивать экономический потенциал страны-агрессора.

Напомним, что военные расходы Российской Федерации в 2024 году составят уже более 20% общей суммы, внесенной в государственный бюджет.

нефть
газ
оккупанты
Дмитрий Снегирев
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме