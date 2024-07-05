Сирський зустрівся з командирами БПЛА — з якою метою

Олександр Сирський та Юрій Мадяр. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з командирами безпілотних систем Збройних сил України. На зустрічі обговорювалася постачання на фронт дронів та засобів для боротьби з безпілотниками.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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За словами головкома, в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для ЗСУ.

"Продовжуємо роботу над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БпЛА. Наше завдання — технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових", — пише Сирський.

"Мадяр" та "Флінт" на нараді. Джерело: Telegram Олександра Сирського

За його словами, в нараді брали участь "Мадяр", "Ахіллес", "Фармацевт", "Флінт", "Дим", "Чарлі", "Гуру", "К-2" та інші.

"Безпілотні системи — одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває", — каже Сирський.

Командуючий Силами безпілотних систем Вадим Сухаревський. Джерело: Telegram Олександра Сирського

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Сил безпілотних систем, спрямований на підвищення обороноздатності країни в умовах сучасних загроз.

Наказом міністра оборони України 10 червня 2024 року командувачем новоствореного роду військ було призначено полковника ЗСУ Вадима Сухаревського.