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Сирський провів зустріч з командирами безпілотних систем ЗСУ — що обговорювали

5 липня 2024 11:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сирський зустрівся з командирами БПЛА — з якою метою
Олександр Сирський та Юрій Мадяр. Фото: Telegram Олександра Сирського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з командирами безпілотних систем Збройних сил України. На зустрічі обговорювалася постачання на фронт дронів та засобів для боротьби з безпілотниками. 

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram у п'ятницю, 5 липня. 

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За словами головкома, в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для ЗСУ. 

"Продовжуємо роботу над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БпЛА. Наше завдання — технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових", — пише Сирський.

сирський нарада
"Мадяр" та "Флінт" на нараді. Джерело: Telegram Олександра Сирського

За його словами, в нараді брали участь "Мадяр", "Ахіллес", "Фармацевт", "Флінт", "Дим", "Чарлі", "Гуру", "К-2" та інші. 

"Безпілотні системи — одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває", — каже Сирський. 

сухаревський дрони нарада
Командуючий Силами безпілотних систем Вадим Сухаревський. Джерело: Telegram Олександра Сирського

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Сил безпілотних систем, спрямований на підвищення обороноздатності країни в умовах сучасних загроз. 

Наказом міністра оборони України 10 червня 2024 року командувачем новоствореного роду військ було призначено полковника ЗСУ Вадима Сухаревського

ЗСУ безпілотники Україна дрони війна в Україні Олександр Сирський

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