Сырский встретился с командирами БПЛА — с какой целью

Александр Сырский и Юрий Мадяр. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. На встрече обсуждались поставки на фронт дронов и средств для борьбы с беспилотниками.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в пятницу, 5 июля.

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По словам главкома, в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для ВСУ.

"Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БпЛА. Наша задача — технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных", — пишет Сырский.

"Мадяр" и "Флинт" на совещании. Источник: Telegram Александра Сырского

По его словам, в совещании принимали участие "Мадяр", "Ахиллес", "Фармацевт", "Флинт", "Дым", "Чарли", "Гуру", "К-2" и другие.

"Беспилотные системы — одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается", — говорит Сырский.

Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Источник: Telegram Александра Сырского

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем, направленный на повышение обороноспособности страны в условиях современных угроз.

Приказом министра обороны Украины 10 июня 2024 года командующим новосозданного рода войск был назначен полковник ВСУ Вадим Сухаревский.