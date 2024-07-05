Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ВСУ arrow Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем ВСУ — что обсуждали arrow

Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем ВСУ — что обсуждали

5 июля 2024 11:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сырский встретился с командирами БПЛА — с какой целью
Александр Сырский и Юрий Мадяр. Фото: Telegram Александра Сырского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. На встрече обсуждались поставки на фронт дронов и средств для борьбы с беспилотниками.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Сырский провел встречу с командирами БпЛА

По словам главкома, в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для ВСУ.

"Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БпЛА. Наша задача — технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных", — пишет Сырский.

сырское совещание
"Мадяр" и "Флинт" на совещании. Источник: Telegram Александра Сырского

По его словам, в совещании принимали участие "Мадяр", "Ахиллес", "Фармацевт", "Флинт", "Дым", "Чарли", "Гуру", "К-2" и другие.

"Беспилотные системы — одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается", — говорит Сырский.

сухаревский дроны совещание
Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Источник: Telegram Александра Сырского

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем, направленный на повышение обороноспособности страны в условиях современных угроз.

Приказом министра обороны Украины 10 июня 2024 года командующим новосозданного рода войск был назначен полковник ВСУ Вадим Сухаревский.

ВСУ беспилотники Украина дроны война в Украине Александр Сырский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно