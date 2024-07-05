Сырский встретился с командирами БПЛА — с какой целью

Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем ВСУ — что обсуждали
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. На встрече обсуждались поставки на фронт дронов и средств для борьбы с беспилотниками.
Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в пятницу, 5 июля.
Сырский провел встречу с командирами БпЛА
По словам главкома, в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для ВСУ.
"Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БпЛА. Наша задача — технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных", — пишет Сырский.
По его словам, в совещании принимали участие "Мадяр", "Ахиллес", "Фармацевт", "Флинт", "Дым", "Чарли", "Гуру", "К-2" и другие.
"Беспилотные системы — одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается", — говорит Сырский.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем, направленный на повышение обороноспособности страны в условиях современных угроз.
Приказом министра обороны Украины 10 июня 2024 года командующим новосозданного рода войск был назначен полковник ВСУ Вадим Сухаревский.
Читайте Новини.LIVE!