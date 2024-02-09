Увольнение Залужного и назначение Сырского: интервью Костенко

Александр Сырский и Кирилл Буданов. Фото: ОП

Почему генерала Валерия Залужного уволили с должности Главнокомандующего ВСУ и каким на этой позиции будет генерал Александр Сырский — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Роман Костенко, депутат ВР и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как вы оцениваете военные перестановки в стране?

— Так как они уже случились, мы должны их воспринять. Я считаю Залужного профессиональным военным и Главнокомандующим, который был на своем месте и до конца исполнял свои профессиональные обязанности. Считаю, что он самый профессиональный и талантливый генерал в мире.

Читайте также:

Однако будем поддерживать нового Главнокомандующего, перед которым стоят большие вызовы. В условиях жесткой войны, ограниченного ресурса и в условиях становления на такой должности. Безусловно, он тоже легендарный и авторитетный, но был на уровне командующего. А теперь ему нужно стать для всех Главнокомандующим.

Александр Сырский и Валерий Залужный. Фото: ОП

Конечно, мы будем его поддерживать во всем и контролировать, как это было с Валерием Залужным.

Почему вообще был уволен Валерий Залужный, который имел невероятную поддержку в обществе?

— Это нужно спрашивать у тех, кто его уволил. Например, верховный Главнокомандующий (имеется в виду президент Владимир Зеленский. – ред.).

Потому что мы тоже не услышали ответа на эти вопросы. У меня, к примеру, этих ответов нет. Да, есть какие-то кулуарные, но этого я озвучивать не буду. Думаю, лучше об этом сказать президенту.

Перед новым Главнокомандующим Сырским стоит множество задач. Что вы думаете по этому поводу?

— Да, перед ним стоит очень много задач. Они сложные и ему будет гораздо сложнее, чем Залужному. Во-первых, ему нужно войти в новый пост, более глобальный и еще более стратегический.

Роман Костенко. Скриншот

Сырский не имеет права на ошибку, как Президент. Ибо будут оглядываться.

Сырский – профессиональный военный, он показал это на поле боя. Но теперь свое мастерство ему нужно будет показывать не на конкретных ситуациях, а управлять всеми силами обороны.

Сырского называют достаточно жестким генералом, употребляя слово "мясник".

— Это субъективное мнение отдельных людей. Я так не считаю, у меня нет такой информации. Скажу, что каждого генерал или командира, если он ставит задачи, выполнение которых может привести к летальным исходам, могут так назвать.

Какова ситуация на фронтах сейчас в условиях все еще непоступления нам помощи от США?

— У нас проблема нехватки боеприпасов и людей в подразделениях. Ситуация сложная и единственное, что может ее исправить — это возобновление поставок от наших партнеров, которыми они были до этого.