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Сили безпілотних систем очолить полковник Сухаревський, — нардеп

9 лютого 2024 11:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Сили безпілотних систем очолить полковник Сухаревський, — нардеп
Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вадим Сухаревський. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 лютого, оголосив про створення нового підрозділу армії Сил безпілотних систем. Їх очолить Герой України, командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, полковник Вадим Сухаревський.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram, у п'ятницю, 9 лютого.

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Що відомо про Сили безпілотних систем

В Україні затвердили створення нового роду військ ЗСУ, який має назву Сили безпілотних систем. Очільником підрозділу стане полковник Сухаревський, який брав участь в обороні Миколаєва, контрнаступі на Херсонщині та служив на Донецькому напрямку. Перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків, а у жовтні 2022 року він увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових рейтингу NV.

Скриншот допису Гончеренка
Скриншот допису Гончаренка

Силами безпілотних систем передбачається використання повітряних, морських та наземних безпілотних та роботизованих систем. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський оприлюднив указ із дорученням Кабінету Міністрів і Генеральному Штабу розглянути створення нового роду військ. За результатами опрацювання відповідні пропозиції внесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Глава держави акцентував, що указ про створення Сил безпілотних систем має забезпечити конкретний результат найближчим часом.

Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
війна
ЗСУ
Україна

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