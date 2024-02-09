Силы беспилотных систем возглавит полковник Сухаревский, — нардеп

Командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вадим Сухаревский. Фото: Суспільне

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 февраля, объявил о создании нового подразделения армии Сил беспилотных систем. Их возглавит Герой Украины, командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, полковник Вадим Сухаревский.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram, в пятницу, 9 февраля.

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В Украине утвердили создание нового рода войск ВСУ, который называется Силы беспилотных систем. Руководителем подразделения станет полковник Сухаревский, участвовавший в обороне Николаева, контрнаступлении в Херсонской области и служивший на Донецком направлении. Первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков, а в октябре 2022 года он вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных рейтинга NV.

Скриншот поста Гончаренко

Силами беспилотных систем предусмотрено использование воздушных, морских и наземных беспилотных и роботизированных систем.

Напомним, недавно Зеленский обнародовал указ по поручению Кабинета Министров и Генеральному Штабу рассмотреть создание нового рода войск. По результатам проработки соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава государства подчеркнул, что указ о создании Сил беспилотных систем должен обеспечить конкретный результат в ближайшее время.