Шмигаль зустрівся з фон дер Ляєн у Києві — коли надійде перший транш з 50 млрд євро від ЄС

Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у суботу, 24 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, виділення Україні першого траншу в рамках ініціативи Ukraine Facility.

Про це очільник Уряду повідомив у Telegram.

Зустріч Шмигаля та фон дер Ляєн 24 лютого

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки", — написав він.

Пані Урсула зазначила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні цього року.

Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Водночас під час зустрічі було порушене питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні — Шмигаль представив український "План взаємопорозуміння" та розраховує на тристоронній діалог.

"Подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейській комісії за надзвичайний рівень підтримки України від початку повномасштабного вторгнення Росії", — додав український прем'єр.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, сьогодні Урсула фон дер Ляєн приїхала з візитом до Києва. Вона відвідала захід у Гостомелі, присвячений другій річниці повномасштабної війни в Україні.

Також ми писали, що Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям 50 нових автомобілів для роботи у прифронтових регіонах.