Шмыгаль встретился с фон дер Ляйен в Киеве — когда поступит первый транш с 50 млрд евро от ЕС

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 24 февраля, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи они обсудили, в частности, выделение Украине первого транша в рамках инициативы Ukraine Facility.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

Встреча Шмыгаля и фон дер Ляйен 24 февраля

"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года", — написал он.

Госпожа Урсула отметила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте этого года.

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

В то же время во время встречи был поднят вопрос о ситуации на украинско-польской границе — Шмыгаль представил украинский "План взаимопонимания" и рассчитывает на трехсторонний диалог.

"Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейскую комиссию за чрезвычайный уровень поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России", — добавил украинский премьер.

Скриншот сообщения Шмыгаля

Напомним, сегодня Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в Киев. Она посетила мероприятие в Гостомеле, посвященное второй годовщине полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что Урсула фон дер Ляйен передала украинским стражам порядка 50 новых автомобилей для работы в прифронтовых регионах.