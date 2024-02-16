Шмыгаль назвал совокупные потери Украины в результате войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров

Совокупные потери Украины за время полномасштабного вторжения России составляют около 499 млрд долларов. Особо пострадали секторы торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетика и транспорта.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Совокупные потери Украины в результате войны

"По состоянию на конец 2023 года совокупные, экономические, социальные и другие потери Украины составляют около 499 млрд долларов", — отметил он.

Глава правительства также подчеркнул, что больше всего пострадали секторы торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетика и транспорта.

Шмигаль также напомнил, что в настоящее время финансовая потребность в восстановлении Украины составляет почти 486 млрд долларов. Для этой суммы 15 млрд долларов нужно потратить на "скорое восстановление".

Он также сообщил, что за 2023 год потребности на восстановление продолжали расти, особенно рост заметен в жилищном секторе, "где из-за действий врага разрушены или повреждены 10% всего фонда жилья".

Ранее мы сообщали, что Шмигаль отреагировал на решение Сената США предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млрд. долларов. По его словам, 50 млрд долларов будут направлены на оборону страны.

Правительство Украины выделило 40 млрд гривен украинским предпринимателям в 2024 году. Эти средства ориентированы на стимулирование экономической активности и помощь бизнесу.