Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ЗСУ arrow Що відбувається у Кринках — військовий розповів про ситуацію на Херсонщині arrow

Що відбувається у Кринках — військовий розповів про ситуацію на Херсонщині

11 липня 2024 21:32
Галина Шподарева - редактор
Військовий розповів про важку ситуацію у Кринках на Херсонщині
Військові ЗСУ в Кринках. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Унікальні кадри пекельних боїв, евакуації поранених на човнах, героїчної роботи операторів FPV-підрозділу Falcon: відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках.

Про одну з воєнних операцій на лівобережжі Херсонщини розповів командир 220-го батальйону 126-ї бригади 30-го корпусу Морської піхоти Артем Христін в коментарі для Новини.LIVE у четвер, 11 липня.

Читайте також:

Ситуація в Кринках на Херсонщині

Військовий Артем Христін згадує, як в грудні довелося випливати з холодної річки під обстрілами. Під час виконання бойового завдання росіяни підбили його човен посеред Дніпра на Херсонщині. Тоді він із побратимами ледь зміг доплисти до берега. 

Військовий каже, що було тяжко в повному спорядженні, але холоду тоді через адреналін не відчував. 

Документальний фільм про боротьбу за маленьке село на Херсонщині, від якого нічого не залишилося, вже доступний для перегляду. 

Нагадаємо, відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови, анонсуючи випуск документального фільму про українських військових у Кринках, зазначили, що фотографій недостатньо, щоб передати все, що там відбувається.

У Херсонській ОВА розповіли про те, як росіяни підступно обстрілюють житлові квартали Херсона та області. Після обстрілу вони відходять і ховаються у населених пунктах на лівому березі. 

Раніше ми повідомляли, що Українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

війна ЗСУ Херсон Херсонська область військові військові дії війна в Україні захисники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо