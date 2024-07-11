Військовий розповів про важку ситуацію у Кринках на Херсонщині

Військові ЗСУ в Кринках. Фото: Associated Press

Унікальні кадри пекельних боїв, евакуації поранених на човнах, героїчної роботи операторів FPV-підрозділу Falcon: відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках.

Про одну з воєнних операцій на лівобережжі Херсонщини розповів командир 220-го батальйону 126-ї бригади 30-го корпусу Морської піхоти Артем Христін в коментарі для Новини.LIVE у четвер, 11 липня.

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Ситуація в Кринках на Херсонщині

Військовий Артем Христін згадує, як в грудні довелося випливати з холодної річки під обстрілами. Під час виконання бойового завдання росіяни підбили його човен посеред Дніпра на Херсонщині. Тоді він із побратимами ледь зміг доплисти до берега.

Військовий каже, що було тяжко в повному спорядженні, але холоду тоді через адреналін не відчував.

Документальний фільм про боротьбу за маленьке село на Херсонщині, від якого нічого не залишилося, вже доступний для перегляду.

Нагадаємо, відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови, анонсуючи випуск документального фільму про українських військових у Кринках, зазначили, що фотографій недостатньо, щоб передати все, що там відбувається.

У Херсонській ОВА розповіли про те, як росіяни підступно обстрілюють житлові квартали Херсона та області. Після обстрілу вони відходять і ховаються у населених пунктах на лівому березі.

Раніше ми повідомляли, що Українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.