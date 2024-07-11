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Что происходит в Крынках — военный рассказал о ситуации на Херсонщине

11 июля 2024 21:32
Галина Шподарева - редактор
Военный рассказал о тяжелой ситуации в Крынках на Херсонщине
Военные ВСУ в Крынках. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Уникальные кадры жестоких боев, эвакуации раненых на лодках, героической работы операторов FPV-подразделения Falcon: известные фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках.

Об одной из военных операций на левобережье Херсона рассказал командир 220-го батальона 126-й бригады 30-го корпуса Морской пехоты Артем Христин в комментарии для Новини.LIVE в четверг, 11 июля.

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Военный Артем Кристин вспоминает, как в декабре пришлось выплывать из холодной реки под обстрелами. Во время выполнения боевого задания россияне подбили его лодку посреди Днепра в Херсонской области. Тогда он с побратимами едва смог доплыть до берега.

Военный говорит, что было тяжело в полном снаряжении, но холода тогда из-за адреналина не чувствовал.

Документальный фильм о борьбе за маленькое село на Херсонщине, от которого ничего не осталось, уже доступен для просмотра.

Напомним, известные фотографы Константин и Влада Либеровы, анонсируя выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках, отметили, что фотографий недостаточно, чтобы передать все происходящее.

В Херсонской ОВА рассказали о том, как россияне коварно обстреливают жилые кварталы Херсона и области. После обстрела они уходят и прячутся в населенных пунктах на левом берегу.

Ранее мы сообщали, что Украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига на Херсонщине. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

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