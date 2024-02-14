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Что будут обсуждать на февральском Рамштайне

14 февраля 2024 03:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что будут обсуждать на февральском Рамштайне
Одно из предыдущих заседаний Рамштайна, прошедшее в онлайн-формате. Фото: Пентагон
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Одним из главных вопросов, которое предположительно обсудят на февральском заседании коалиции Рамштайн, которое состоится 14 февраля, станет вопрос Авдеевки. Кроме того, западные партнеры и Украина будут обсуждать ключевые вопросы по поставкам оружия — дальнобойных ракет, артиллерийских снарядов и усилению украинской системы ПВО.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Авдеевский вопрос

Дмитрий Снегирев выразил уверенность, что на Рамштайне будет поднят вопрос Авдеевки.

"Речь идет именно о политическом решении о передислокации на это направление оперативных резервов, в частности, одного из наиболее боеспособных подразделений - 3-й отдельной штурмовой бригады", — подчеркнул эксперт.

Ракеты, снаряды и прочее

Среди других вопросов, которые предположительно будут обсуждаться на заседании антироссийской коалиции, Снегирев назвал вопрос дальнейшей передачи высокоточного вооружения — ракет дальнего радиуса действий.

Также, скорее всего, речь пойдет об усилении украинской противовоздушной обороны, а также одним из ключевых вопросов станет производство артиллерийских снарядов.

"Причем не только на западных мощностях, но и на украинских предприятиях", — выразил уверенность эксперт.

Напомним, что предыдущая встреча западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн прошла 23 января в онлайн-режиме. Одной из ключевых тем встречи стала артиллерия. В частности, речь шла о возможности дальнейшего увеличения изготовленных боеприпасов и артиллерийских систем.

ВСУ
Дмитрий Снегирев
Рамштайн
Авдеевка
война в Украине

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