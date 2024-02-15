СБУ заарештувала сімох бойовиків з окупованих територій — що їм інкримінують

Бойовик "ЛНР" на блокпосту. Фото ілюстративне: росЗМІ

Служба безпеки України заарештувала п'ятьох терористів "ЛДНР", які воювали проти українських захисників на сході нашої країни. Всіх було взято в полон під час боїв у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у четвер, 15 лютого.

СБУ заарештувала сімох терористів з окупованих регіонів

Заява СБУ. Джерело: Telegram СБУ

За даними відомства, чотирьох злочинців було взято в полон під Бахмутом, ще одного — під Вугледаром. Троє засуджених терористів — з Донеччини, серед яких був снайпер. Його два роки тому перевели до 95-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу ЗС РФ для зведення "зубів дракона" поблизу Вугледара.

За матеріалами СБУ суд призначив чотирьом поплічникам агресора 15 років тюрми, а ще один отримав довічне ув’язнення.

Інший — старший розвідник 1-ї мотострілецької бригади армії Росії, який проклав маршрут бійцям штрафбату "Шторм-Z" під Авдіївкою.

Ще двоє засуджених з тимчасово окупованої Луганщини, які штурмували Ізюм та Куп’янськ. Один з них був заступником командира стрілецького взводу 123-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Другий вже двічі потрапляв у полон. Спочатку він отримав 13 років тюрми, але торік у квітні його обміняли. Вдруге терорист потрапив у полон під Бахмутом.

Суд визнав бойовиків винним за трьома статтями ККУ та призначив чотирьом злочинцям 15 років тюрми, а одному — довічне.

Нагадаємо, сьогодні СБУ повідомила про заочну підозру співачці-зрадниці Таїсії Повалій, яка закликала російську армію захопити всю Україну. Також відомство відправило на передову своїх співробітників, які стежили за командою Bihus.Info.