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СБУ заарештувала сімох бойовиків з окупованих територій — що їм інкримінують

15 лютого 2024 18:58
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Ілля Рябінін
редактор
СБУ заарештувала сімох бойовиків з окупованих територій — що їм інкримінують
Бойовик "ЛНР" на блокпосту. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України заарештувала п'ятьох терористів "ЛДНР", які воювали проти українських захисників на сході нашої країни. Всіх було взято в полон під час боїв у Донецькій області. 

Про це повідомила пресслужба силового відомства у четвер, 15 лютого.

СБУ заарештувала сімох терористів з окупованих регіонів

СБУ заарештувала сімох бойовиків з окупованих територій — що їм інкримінують - фото 1
Заява СБУ. Джерело: Telegram СБУ

За даними відомства, чотирьох злочинців було взято в полон під Бахмутом, ще одного — під Вугледаром. Троє засуджених терористів — з Донеччини, серед яких був снайпер. Його два роки тому перевели до 95-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу ЗС РФ для зведення "зубів дракона" поблизу Вугледара.

За матеріалами СБУ суд призначив чотирьом поплічникам агресора 15 років тюрми, а ще один отримав довічне ув’язнення.

Інший — старший розвідник 1-ї мотострілецької бригади армії Росії, який проклав маршрут бійцям штрафбату "Шторм-Z" під Авдіївкою. 

Ще двоє засуджених з тимчасово окупованої Луганщини, які штурмували Ізюм та Куп’янськ. Один з них був заступником командира стрілецького взводу 123-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Другий вже двічі потрапляв у полон. Спочатку він отримав 13 років тюрми, але торік у квітні  його обміняли. Вдруге терорист потрапив у полон під Бахмутом.

Суд визнав бойовиків винним за трьома статтями ККУ та призначив чотирьом злочинцям 15 років тюрми, а одному — довічне.

Нагадаємо, сьогодні СБУ повідомила про заочну підозру співачці-зрадниці Таїсії Повалій, яка закликала російську армію захопити всю Україну. Також відомство відправило на передову своїх співробітників, які стежили за командою Bihus.Info. 

СБУ
ЛНР
ДНР
суд
терористи
Україна

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