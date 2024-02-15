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СБУ арестовала семерых боевиков с оккупированных территорий — что им инкриминируют

15 февраля 2024 18:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ арестовала семерых боевиков с оккупированных территорий — что им инкриминируют
Боевик "ЛНР" на блокпосту. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины арестовала пятерых террористов "ЛДНР", воевавших против украинских защитников на востоке нашей страны. Все были взяты в плен во время боев в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в четверг, 15 февраля.

СБУ арестовала семерых террористов из оккупированных регионов

СБУ арестовала семерых боевиков с оккупированных территорий — что им инкриминируют - фото 1
Заявление СБУ. Источник: Telegram СБУ

По данным ведомства, четыре преступника были взяты в плен под Бахмутом, еще один — под Угледаром. Трое осужденных террористов из Донецкой области, среди которых был снайпер. Его два года назад перевели в 95-й отдельный стрелковый полк 1-го армейского корпуса ВС РФ для возведения "зубов дракона" близ Угледара.

По материалам СБУ суд назначил четырем приспешникам агрессора 15 лет тюрьмы, а еще один получил пожизненное заключение.

Второй — старший разведчик 1-й мотострелковой бригады армии России, проложивший маршрут бойцам штрафбата "Шторм-Z" под Авдеевкой.

Еще двое осужденных из временно оккупированной Луганской области, штурмовавшие Изюм и Купянск. Один из них являлся заместителем командира стрелкового взвода 123-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Второй уже дважды попадал в плен. Сначала он получил 13 лет тюрьмы, но в апреле прошлого года его обменяли. Второй раз террорист попал в плен под Бахмутом.

Суд признал боевиков виновным по трем статьям УКУ и назначил четырем преступникам 15 лет тюрьмы, а одному — пожизненное.

Напомним, сегодня СБУ сообщила о заочном подозрении певице-предательнице Таисии Повалий, призвавшей российскую армию захватить всю Украину. Также ведомство отправило на передовую своих сотрудников, следивших за командой Bihus.Info.

СБУ
ЛНР
ДНР
суд
террористы
Украина

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