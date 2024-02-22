СБУ подтвердила, что Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР

Обломки ракеты из КНДР. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины подтвердила, что российские оккупанты обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11 (KN-23/24).

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг, 22 февраля.

Оккупанты используют ракеты из КНДР

По данным следствия, российские захватчики выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения.

В результате "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста — получили тяжелые ранения.

Обломки ракеты из КНДР. Фото: СБУ

"Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года при обстреле Запорожья. Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве", — говорится в сообщении.

Тогда от атаки РФ погибли четыре жителя Киева, еще более 50 — находятся в тяжелом состоянии.

Обломки ракеты из КНДР. Фото: СБУ

Кроме того, оккупанты ударили ракетами из КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 человек.

К тому же захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова. Тогда они убили трех гражданских граждан, еще более 60 — получили тяжелые ранения.

Обломки ракеты из КНДР. Фото: СБУ

Все факты документируются следователями СБУ в рамках уголовных производств по двум статьям УК Украины:

пособничество государству-агрессору;

нарушение законов и обычаев войны.

"Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России", — добавили в СБУ.

Напомним, украинским аналитикам удалось идентифицировать северокорейскую баллистическую ракету, которая взорвалась в Киевской области 15 февраля. По предварительной информации, армия РФ использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету KN-23, которую получила от Пхеньяна.

Также глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, когда Россия начала получать военную помощь от Северной Кореи. По его словам, оружие от КНДР стало поступать в РФ еще в прошлом году.